«Il a vraiment tout pour prendre le relais» : Mike Maignan, la relève d'Hugo Lloris

Après leur succès (4-0) vendredi soir face aux Pays-Bas au Stade de France, les Bleus de Didier Deschamps s'envolent ce dimanche matin pour Dublin. Ils joueront lundi soir leur deuxième match qualificatif pour l'Euro 2024 à l'Aviva Stadium, dans la capitale irlandaise. Avec un nouveau capitaine, Kylian Mbappé, inspiré et décisif, et un nouveau gardien titulaire déjà héroïque, le milanais Mike Maignan, l'équipe de France de football peut encore espérer la victoire. Vendredi soir, le gardien des Bleus s'est d'ailleurs illustré de la plus belle des manières.

"On sait qu'il est performant dans cet exercice"

À la fin du match, tous ses coéquipiers sont venus l’enlacer pour le féliciter. Mike Maignan a repoussé dans le temps additionnel un pénalty de la star néerlandaise Memphis Depay, sous le regard de son prédécesseur Hugo Lloris, et de ses coéquipiers notamment Aurélien Tchouaméni nullement surpris. "On était sur le banc, on s'est dit que c'était son moment. On sait qu'il est performant dans cet exercice et il l'a encore montré", confie-t-il au micro d'Europe 1.

12e pénalty arrêté dans sa carrière

Pour sa 6e sélection, le gardien de 27 ans a en effet confirmé sa réputation. C’est le 12e pénalty arrêté dans sa carrière. Des débuts parfaits comme titulaire en bleu ou plutôt en violet, couleur de sa tunique, confirme le sélectionneur Didier Deschamps. "Ce n'est pas évident pour lui quand même de remplacer Hugo avec tout ce qu'il a pu faire et très bien faire. Mais Mike a vraiment tout pour prendre le relais."

Le gardien, formé au PSG, révélé à Lille et désormais au Milan AC s’était illustré en Ligue des champions contre Tottenham. Le natif de Cayenne, désormais adoubé par le capitaine Kylian Mbappé, est parti pour s’installer dans la durée dans les buts français.