Coupe du monde des clubs : le PSG se qualifie pour les 8e de finale en battant les Seattle Sounders (0-2)

Suite à sa déconvenue face aux Brésiliens de Botafogo, le Paris Saint-Germain devait réagir pour se hisser à la phase finale de la Coupe du monde des clubs. Mission réussie pour les Parisiens qui ont facilement disposé des Américains du Seattle Sounders. Leur victoire, combinée au mauvais résultat de Botafogo, leur offre la première place du groupe B.

Grâce à sa victoire (0-2) contre les Seattle Sounders et au scénario favorable du match entre Botafogo et l’Atlético, le Paris Saint-Germain se qualifie pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde des clubs en terminant premier du groupe B.

Le Paris Saint-Germain n’a pas tremblé au Lumen Field. Après une entame de match prudente, les hommes de Luis Enrique ont progressivement pris le contrôle de la rencontre. Dominateurs dans la possession et menaçants dans les 30 derniers mètres, les Parisiens ont fini par trouver la faille à la 35e minute. Sur une frappe de Vitinha, déviée du dos par Kvaratskhelia, le ballon trompait le portier américain Frei pour ouvrir le score (0-1).

La deuxième période n’a fait que confirmer la supériorité du champion d’Europe en titre. Plus dynamiques, les Parisiens se sont offerts plusieurs situations dangereuses. C’est finalement Achraf Hakimi qui doublait la mise à la 66e minute, concluant une transition rapide menée par Doué et Barcola (0-2). Avec ce dixième but de la saison, le latéral marocain a scellé le sort du match.

Une première place décrochée sur le fil

Longtemps deuxième derrière Botafogo, le PSG a vu sa situation basculer dans les derniers instants grâce à l’Atlético. Les Colchoneros, opposés aux Brésiliens dans l’autre rencontre du groupe B, ont inscrit un but salvateur en fin de match grâce à Antoine Griezmann. Cette victoire espagnole (1-0) permet au PSG de terminer en tête du groupe à la différence de buts, devançant Botafogo dans les ultimes secondes.

Avec cette première place, le Paris Saint-Germain affrontera en quart de finale l’un des deuxièmes issus des autres groupes. La suite du tournoi se jouera à Atlanta, tandis qu’une deuxième place l’aurait envoyé à Philadelphie. Prochaine étape pour les Parisiens : se préparer à affronter un adversaire d’un tout autre calibre, potentiellement le FC Porto, Palmeiras, l'Inter Miami ou Al-Ahly.

Les Parisiens au rendez-vous

Malgré l’absence d’Ousmane Dembélé, les Parisiens ont pu s’appuyer sur une base solide. Vitinha, omniprésent à la récupération comme à la relance, a encore montré son importance. Doué et Mayulu, jeunes visages de l’effectif, ont été très en vue, tandis que Barcola et Hakimi ont dynamité les ailes. En défense, Marquinhos a parfaitement géré les quelques offensives américaines.