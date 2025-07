Coupe du monde des clubs : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la demi-finale PSG-Real Madrid ?

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique affronte le Real Madrid de Xabi Alonso en demi-finale de la coupe du monde des clubs. Les retrouvailles entre Kylian Mbappé et le club de la capitale seront particulièrement scrutées.

L'heure a sonné. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Kylian Mbappé retrouvera ses anciens coéquipiers pour la première fois depuis son départ de la capitale, l'été dernier. Mais le PSG n'a plus grand-chose à voir avec le club que l'international français a quitté.

Un PSG qui a changé de dimension cette saison

Kylian Mbappé avait rejoint le Real Madrid pour enfin remporter la Ligue des champions. Mais ce rêve s'est arrêté en quarts de finale, contre Arsenal. Un titre finalement remporté pour la première fois par... le Paris Saint-Germain (5-0 contre l'Inter Milan), grâce à une philosophie dans laquelle le collectif passe avant les individualités.

Dans la phase à élimination directe, le Paris Saint-Germain a réussi ses retrouvailles avec Lionel Messi, en battant facilement l'Inter Miami (4-0) et s'est défait du Bayern Munich (2-0) après s'être retrouvé à 9 contre 11.

Expulsés, Willian Pacho et Lucas Hernandez ne participeront pas à cette demi-finale et ces absences en défense qui risquent de compter face au club de la capitale espagnole. Mais Ousmane Dembélé commence à revenir de sa blessure survenue lors de la rencontre Allemagne-France, en Ligue des Nations (0-2). Le numéro 10 parisien a joué quelques minutes lors des deux derniers matchs et a même scellé la victoire contre les Bavarois. Mais Luis Enrique va-t-il le titulariser pour la première fois de la compétition ?

Le Real Madrid de Xabi Alonso toujours en construction

De son côté, le Real Madrid profite de ce Mondial des clubs pour entamer sa transition. Carlo Ancelotti a laissé sa place à Xabi Alonso. Le coach espagnol a pour mission de changer le style de jeu des "Merengues" avec pour objectif de dominer une nouvelle fois la planète foot.

Les premiers changements sont déjà visibles depuis le premier match contre Al-Hilal (1-1). Le jeu est bien plus porté vers l'avant et plus collectif. Privé de Kylian Mbappé au début de la compétition, Xabi Alonso a lancé le jeune Gonzalo Garcia, 21 ans, à la pointe de l'attaque. Lui qui a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en cinq matchs.

Ce match contre le Paris Saint-Germain constituera le premier vrai test pour le Real Madrid. En quarts de finale, les Madrilènes se sont imposés 3-2 contre le Borussia Dortmund, Mbappé a inscrit son premier but dans la compétition après être entré en jeu. Un absent de taille du côté madrilène contre le PSG, le défenseur Dean Huijsen est suspendu pour cette rencontre après le carton rouge reçu au tour précédent.

Le New Jersey accueillera cette rencontre

Ce choc entre l'actuel champion d'Europe et le club détenteur du record de titre en Ligue des champions (15, ndlr) se déroulera au Metlife Stadium, dans le New Jersey. Ce stade est habituellement l'antre des Giants et des Jets, les deux franchises de NFL de la ville de New-York.

Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 21 heures, heure de Paris, par l'arbitre polonais Szymon Marciniak. Ce match sera à suivre sur DAZN, comme l'ensemble des matchs de la Coupe du monde des clubs de la Fifa.