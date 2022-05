«Il a choisi l'argent plutôt que le succès sportif» : les Espagnols déçus par Kylian Mbappé

Les supporters du Real Madrid y auront cru jusqu'au bout. Ce samedi midi dans la capitale espagnole, tous les espoirs étaient encore là. Ismaël est devant la boutique officielle du club avec son maillot de football blanc, prêt à faire floquer "Mbappé" au dos. Cela fait des mois que le suspense est à son comble, à tel point que la lassitude commence à transparaître.

Carlos, lui, s'est fait une raison : "Pour nous, ce sera une déception, mais il y a d'autres joueurs. Il n'est pas seul. On a déjà Benzema et déjà une belle équipe."

"On ne veut plus de lui ici"

Lorsque la nouvelle de son contrat au Paris Saint-Germain tombe dans l'après-midi, les Madrilènes sont amers. "Je comprends", confie un supporter. "C'est sa décision. Mais il a choisi l'argent plutôt que le succès sportif. C'est lui le perdant."

Quant à savoir si le joueur un temps adulé ici pourrait rejoindre le Real Madrid après 2025, la réponse hier soir était catégorique : "Non, même pas dans trois ans. On ne veut plus de lui ici."