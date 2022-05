Transfert de Mbappé : LaLiga va déposer une «plainte» contre le PSG

LaLiga, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne, a annoncé samedi dans un communiqué qu'elle allait déposer une "plainte" contre le Paris Saint-Germain dans le cadre du transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid pour "défendre l'écosystème économique du football européen".

"Un danger pour le football européen"

Dans son communiqué, LaLiga affirme que la conduite du président du PSG Nasser Al-Khelaifi "est un danger pour le football européen" et qu'elle va porter plainte "auprès de l'UEFA, des autorités administratives et fiscales françaises et auprès des organes compétents de l'Union européenne".