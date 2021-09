Messi, son avenir, Manchester City : les confidences de Marquinhos à Europe 1

INTERVIEW

Il est l'un des éléments clés du Paris Saint-Germain sous l'ère qatarie. À quelques heures du choc PSG-Manchester City, le défenseur brésilien Marquinhos s'est confié au micro d'Europe 1. Celui qui dispute sa neuvième saison de Ligue des champions avec le club de la capitale, après autant d'années passées sous le maillot parisien, est désormais capitaine d'une équipe galactique. À 27 ans, le Brésilien est l'homme fort d'une équipe qui a changé de dimension, avec quelques-uns des plus grands joueurs du monde, à l'image de Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé. "Le PSG a de grands joueurs, mais il ne faut pas penser qu'on est déjà champions car on est encore loin de là", assure le défenseur sur notre antenne.

"On est mieux préparés" par rapport au match de Bruges

Le défenseur brésilien était là, l'an passé, lors de la demi-finale perdue par le PSG face à Manchester City. Il s'attend également à un match difficile : "C'est une belle équipe qui est en pleine forme, en confiance, et qui a des joueurs de qualité. Je ne sais pas si c'est la plus belle affiche, mais ce sera vraiment un beau match".

Le PSG arrive certes en confiance grâce à un parcours sans faute en Ligue 1, mais reste sur un décevant match nul à Bruges en ouverture de la Ligue des champions. "Beaucoup de joueurs n'avaient pas encore le rythme, comme moi", admet-il, "il faut le temps de se connaître pour bien jouer ensemble. On est mieux préparés pour le match face à City", prévient le défenseur.

Il faut souligner que le Paris Saint-Germain a recruté en nombre cet été, avec en point d'orgue l'arrivée de l'Argentin Lionel Messi. "Les attentions, les admirations, les gens qui n'aiment pas le club, tout a augmenté avec son arrivée", confie Marquinhos. "C'est un joueur qui a plein de ressources pour nous apporter durant toute une saison. C'est un grand monsieur. Il peut nous aider à arriver à nos objectifs, c'est-à-dire gagner des titres", poursuit-il, sans confirmer la présence de la star argentine sur la pelouse du Parc des Princes mardi soir.

Sur l'idée de terminer sa carrière au PSG : "Ça me plairait", assure Marquinhos

Le Brésilien a signé au PSG bien avant Messi, en 2013. C'est ici que sa carrière a décollé et lui a ouvert les portes de la sélection brésilienne. Beaucoup saluent ses performances. En tant que capitaine, c'est à lui de guider toute une équipe taillée pour décrocher le plus grand titre européen. "C'est un privilège, un énorme honneur pour moi", assure-t-il. "Quand on commence à jouer au football, on ne pense pas à être capitaine d'une grande équipe", savoure le Brésilien.

"Je veux gagner le plus de titres possibles avec le PSG. C'est comme cela que je vais essayer de graver mon nom un peu plus dans l'histoire du club", affirme-t-il. Et à l'idée de terminer sa carrière à Paris, le capitaine n'y est pas du tout opposé. "Ça me plairait", avoue Marquinhos. "Je ne pense pas à changer d'air. Je veux amener le Paris Saint-Germain au plus haut niveau possible", insiste le Brésilien, heureux dans sa vie parisienne. "Ma famille aime bien la ville, comme moi. C'est une ville passionnée par le foot où il y a beaucoup de choses à faire", souligne le défenseur. Et parmi elles, battre un rival direct en Ligue des champions.