PSG / Manchester City : soirée spéciale Ligue des champions sur Europe 1

Les auditeurs d’Europe 1 pourront suivre le match Paris Saint-Germain / Manchester City mardi 28 septembre de 20h à 23h30, en compagnie de Lionel Rosso et des experts qui l’entourent.

A l’occasion du second match du Paris Saint-Germain dans la prestigieuse compétition de la Ligue des Champions, l’équipe parisienne se confronte à la redoutable équipe de Manchester City. Europe 1 propose aux auditeurs de vivre en direct les débuts du très attendu trio Messi, Neymar, Mbappé dans cette compétition.

Avant-match et debrief de 20h à 23h30 sur Europe 1 :

Dès 21h, coup d’envoi du match PSG / Manchester City en direct du Parc des Princes, avec les commentaires de Jean-François Pérès et Cyrille de la Morinerie.

Lionel Rosso sera accompagné des anciens joueurs du PSG Laurent Fournier et Jimmy Algerino, ainsi que du consultant Guy Roux. Ensemble, ils débattront et analyseront la rencontre à la mi-temps et dès le coup de sifflet final.

Un match évènement à suivre sur Europe 1, Europe 1.fr et les réseaux sociaux de la station.