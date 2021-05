EN DIRECT - Ligue des champions - Manchester City-PSG : Kylian Mbappé remplaçant, Icardi titulaire

EN DIRECT

Un défi XXL pour le PSG. Battus en demi-finales aller au Parc des Princes (2-1), les Parisiens doivent renverser Manchester City, en Angleterre, pour espérer se qualifier pour une deuxième finale de suite en Ligue des champions. Les hommes de Mauricio Pochettino devront au moins marquer deux buts, ou plus, pour créer l'exploit. Ils devront faire pour cela sans Kylian Mbappé, blessé et laissé sur le banc au coup d'envoi, et sans Idrissa Gueuye, expulsé à l'aller.

Manchester City - PSG : coup d'envoi à 21h

Le point sur les compositions : Icardi en pointe, du classique côté City. Le PSG va donc jouer sans Kylian Mbappé au coup d'envoi, qui sera remplacé au poste d'attaquant de pointe par Mauro Icardi. Au milieu de terrain, Ander Herrera prend la place d'Idrissa Gueye, et sera aligné aux côtés de Leandro Paredes. Du côté de City, c'est du quasi classique avec comme seul changement notable la titularisation de Fernandinho au poste de milieu de terrain à la place de l'Espagnol Rodri.

Les compositions des équipes : City : Ederson - Walker, Dias, Stones, Zinchenko - Gündogan, Fernandinho, Bernardo Silva - Foden, De Bruyne, Mahrez PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Herrera - Di Maria, Verratti, Neymar - Icardi

Le point historique : City pour une première, Paris pour une deuxième. Cette demi-finale entre Manchester City et le PSG est aussi un duel entre "nouveaux riches", possédés d'un côté par les Emiratis et de l'autre par les Qataris. Les Citizens de Pep Guardiola, large leaders de Premier League et proches du sacre, sont à la recherche de leur première finale de Ligue des champions, une compétition après laquelle ils courent depuis des années. Les Parisiens, eux, sont en lice pour jouer une deuxième finale d'affilée, après celle perdue l'an passé contre le Bayern Munich. Le vainqueur de cette confrontation affrontera soit Chelsea soit le Real Madrid, qui s'affrontent demain soir (1-1 à l'aller) à Londres.

Le point sur l'effectif : Gueye suspendu, Mbappé laissé sur le banc. Expulsé au match aller, le milieu de terrain Idrissa Gueye sera indisponible pour ce match retour. Kylian Mbappé, touché au mollet, va lui être laissé sur le banc pour le coup d'envoi. La star des Bleus pourrait entrer en cours de jeu, à moins que sa blessure ne soit plus sérieuse...

Le point "on y croit" : cette saison, le PSG est impérial à l'extérieur. Pour autant, le PSG a des raisons d'y croire. Cette saison, ils ont réussi à s'imposer sur les pelouses de trois grands du foot européen : d'abord à Manchester United en poules (0-2), puis en huitièmes de finale aller au Camp Nou, contre le Barça (4-1). Mais il y a surtout eu cette victoire rocambolesque sur le terrain du Bayern Munich (3-2), en quarts de finale aller, pour s'offrir un exploit majuscule. Il en faudra encore un ce soir. Voici les raisons d'y croire.

Le point sur la stat' qui fait peur : seulement 7% de chances de se qualifier. Si vous êtes cartésien, ne lisez pas cette statistique. Seulement 7% des équipes qui ont perdu leur match aller 2-1 à domicile ont réussi à se qualifier pour le tour suivant dans l'histoire des Coupes d'Europe. Par ailleurs, les Citizens n'ont plus perdu à domicile en C1 depuis 13 matches et une défaite 2-1 contre... Lyon, lors de la première journée de la saison 2018-2019. Autant dire que les Parisiens devront réaliser un immense exploit. Cela tombe, ils l'ont déjà fait cette saison.

Le point sur le match aller : une défaite 2-1 après une deuxième période ratée. Au match aller, tout avait si bien commencé pour le PSG : une première période quasi parfaite, un but de Marquinhos et une domination quasiment sans partage. Mais tout l'édifice parisien s'est écroulé au retour des vestiaires. Sous pression, les Parisiens n'ont plus vu le jour et ont subi l'agressivité et le jeu de possession des Citizens. A force de reculer, ils ont encaissé deux buts bêtes, sur un centre-tir de De Bruyne et un coup franc de Mahrez qui profitait du mauvais alignement de Kimpembe et de Paredes. Puis Gueye s'est fait expulser, comme un symbole de cette deuxième période à oublier.