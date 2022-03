Marco Verratti : «On a un grand projet, celui de gagner la Ligue des champions»

À seulement 29 ans, Marco Verratti est le doyen du Paris Saint-Germain. Arrivé il y a presque dix ans du côté de la porte d’Auteuil, il sera d’une importance clé, mercredi soir, face au Real Madrid, pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions. Victorieux 1-0 au match aller au Parc des Princes, les Parisiens savent que rien n'est fait dans cette confrontation face au multiple vainqueur de la compétition. Pour Europe 1, le milieu de terrain italien évoque cette rencontre mais également sa relation controversée avec les arbitres du championnat de France et son coéquipier Kylian Mbappé.

Une confiance rétablie après le match aller : "On joue comme une grande équipe"

"On a toujours eu (la confiance). Mais c’est le genre de match qui t’aide encore plus à comprendre les valeurs de l’équipe. On joue comme une grande équipe avec ou sans le ballon. On peut gagner contre n’importe qui. De l’autre côté aussi, on sait qu’ils ont des joueurs très confiants, qui ont déjà tout gagné donc on ne sait jamais comment un match peut finir. Il faudra mettre tous les ingrédients."

Comment aborder ce match retour ? "On va avoir des occasions"

"Il ne faut pas calculer. Il faut aller là-bas pour jouer et pas pour penser à la première ou à la deuxième mi-temps. Y aller en sachant qu’on peut gagner. On va avoir des occasions. Il faut profiter de ce genre de match, dans un grand stade pour un grand match de Champion’s League. Il y a tout pour vivre une soirée magnifique."

À quoi s’attendre de la part du Real Madrid ? "Ils vont changer quelque chose"

"Il n’y a pas de favoris. On a un petit avantage, mais ce sera un match totalement différent. Ils ont beaucoup souffert chez nous donc ils vont changer des choses. Il faut bien préparer le match collectivement et individuellement. Il faudra gagner les duels individuellement et cela apportera beaucoup au collectif. Donc il faut être à 100% physiquement et mentalement. Ils seront sûrement plus haut et plus agressifs. Ils sont chez eux et ils doivent gagner pour passer. On sera préparé à tout, qu’ils viennent nous chercher ou non. S'ils viennent, on aura plus d'espace derrière. Mais ils aiment aussi défendre bas, on l’a vu au match aller. On avait la possession mais on n'a pas eu énormément d’occasions. Chacun sa tactique mais je pense qu’ils vont changer quelque chose."

Sur les sensations du match aller : "On a pris du plaisir"

"J’aime avoir le contrôle du jeu et c’est ce qu’on a senti. On jouait à notre façon et ça nous a beaucoup aidé. On récupérait vite les ballons, ce qui nous a beaucoup aidé aussi. La bataille du milieu, c’est très important. Ça apporte de l’équilibre, l’avantage sur l’adversaire et le contrôle du match. On a pris du plaisir parce que ce sont des matchs que l’on rêve de jouer."

Ce match, un nouveau tournant dans l'histoire du PSG ? "On a un grand projet"

"Ce sont des matchs qui feront partie de l’histoire du club, c’est sûr. On a un grand projet, celui de gagner la Ligue des champions. On essaye chaque année et on met tous les ingrédients dedans pour y arriver. On va continuer comme ça et continuer à tout donner. Les deux dernières années, on a fait un très grand parcours même sans la victoire. On lutte comme chaque équipe, qui ont la même mentalité que nous. il ne faut pas avoir de regrets. Il faut tout donner et voir comment ça va finir."

Sur les sanctions de la commission de discipline : "J’ai sorti un mot qu’il ne faut pas dire"

"J’étais content d’y aller pour m’expliquer. J’ai sorti un mot qu’il ne faut pas dire. Mais c’était plus par rapport au respect, car dans ce match (contre Nantes, le 19 février), il y avait deux poids, deux mesures. Mais je ne voulais pas dire quelque chose sur l'arbitre. Je suis le premier à faire des erreurs et on a manqué beaucoup d’occasions ce soir-là. Nous n’avons pas perdu à cause de l’arbitre. Maintenant, je dois accepter la décision. D’un côté je suis un peu soulagé, et de l’autre je pensais ne rien prendre. Ce n’est pas un problème et ils ont compris ce que je leur ai dit."

Sur sa relation avec les arbitres : "Je n’ai jamais insulté ou agressé un arbitre"

"J’espère qu’ils vont comprendre. Je n’ai jamais insulté ou agressé un arbitre. Quand on parle avec l'arbitre, on joue avec l’adrénaline et la passion, on veut gagner. Je pourrai aussi m’énerver en jouant au foot avec mon meilleur ami ! On a des matchs importants, on joue avec beaucoup de pression. Si on ne gagne pas, il y a beaucoup de choses derrière. C’est pour ça que je pense qu’ils vont comprendre que je n’ai rien contre eux mais que je suis juste un peu comme ça. S'il faut dire un mot pour aider un copain, faire une course, je le fais sans hésiter. Je parle avec les arbitres car ils font partie du jeu et ils peuvent être décisifs. Parler sans agresser ou insulter, cela me paraît normal quand on veut gagner."

Sur Kylian Mbappé : "Je ne vois personne à sa hauteur"

"Kylian était très jeune quand je l’ai connu. Chaque jour, je le vois plus fort à l'entraînement. Il a vécu un moment difficile à l’Euro. Mais il a bien montré qu’il était plus fort que tout. Aujourd’hui, je ne vois personne à sa hauteur dans le football d’aujourd’hui, ce n'est pas facile. On sent quand il est sur le terrain et on sent quand il manque. On veut toujours jouer avec les meilleurs et j'espère qu’il pourra battre tous les records ici. Moi, je le ferais signer (sa prolongation) aujourd’hui. Mais je l'apprécierai toujours, peu importe la décision qu’il prend car je l’aime beaucoup comme joueur et comme personne. Comme tous les Français et les Parisiens je pense ! J’ai la chance de jouer avec de très grands joueurs. Pour l’âge qu’il a et ce qu’il montre, si il n’est pas le meilleur, il est au moins dans les trois premiers. Il fait la différence et dans notre football c’est difficile de faire les différences qu’il fait en ce moment. En Champion’s League ou en championnat, c’est un énorme plus."

Le retour de Neymar : "Il a surpris tout le monde"

"Il a fait un travail exceptionnel. On le voyait s'entraîner tous les jours pour être au rendez-vous. Il est revenu en forme et cela a surpris tout le monde, même lui. Il est en forme, il est très content. C’est dur d'être écarté des terrains. Parfois il a des blessures très compliquées. Il reçoit des insultes quand il se blesse alors que cela peut arriver à n’importe qui. Et c’est dur mentalement car tu veux aider l’équipe et t’amuser avec tes coéquipiers. Au top de sa forme, il est extraordinaire et il l’a déjà prouvé."

Marco Verratti, un joueur plus mature ? "Quatre ou cinq ans que je n’ai plus ce comportement"

"Je me sens très bien mentalement, physiquement et je pense que ça se voit sur le terrain. J’ai eu des problèmes aussi, comme tout le monde, qui parfois te tirent vers le bas. J’ai joué des matchs très importants en étant blessé où je n’arrivais pas à faire une passe, où je n’étais pas au top de ma forme. Mais là je suis bien et je suis content de pouvoir aider l’équipe. Quand je suis arrivé ici, j’étais jeune, et je ne faisais peut-être pas tout ce que doit faire un professionnel. Mais j’avais 20 ans. Ça fait déjà quatre ou cinq ans que je n’ai plus ce comportement-là. J’ai eu aussi des blessures un peu stupides qui m’ont ralenti. Ça t’empêche d’être régulier, de trouver du rythme, d'enchaîner et aujourd’hui je me sens bien pour faire tout ça."