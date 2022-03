Real Madrid-PSG : «Il ne faut pas faire de calculs», assure Marco Verratti

INTERVIEW

Le PSG compte beaucoup sur lui pour arriver à ses fins. Le milieu italien Marco Verratti a répondu aux questions de Lionel Rosso et de Cédric Chasseur avant le huitième de finale retour de Ligue des champions mercredi soir, entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Et le champion d'Europe avec l'Italie de se montrer déterminé au micro d'Europe 1. "Je pense qu'avec l'expérience, il ne faut pas faire de calculs. Il faut aller là-bas pour jouer le match. On a une grande équipe, des attaquants formidables. Je suis sûr que l'on va avoir des occasions", affirme-t-il avant ce déplacement crucial à Madrid, au stade mythique du Santiago-Bernabeu.

"Ça va se jouer sur des petits détails"

Le PSG se présente en terres madrilènes avec un petit but d'avance, ce qui signifie que rien n'est joué avant ce match retour. "Il ne faut pas faire de calculs", insiste Marco Verratti. "Il faut profiter du match. On joue dans un grand stade, un grand match de Ligue des champions contre des grands joueurs. Il y a tout pour que ce soit une soirée magnifique", assure le numéro 6 parisien.

Face à l'armada offensive du PSG, le Real n'est pas en reste avec l'incontournable Karim Benzema, la pépite brésilienne Vinicius Jr ou encore le solide gardien belge Thibaut Courtois. "C'est à nous de faire le maximum", prévient Marco Verratti. "On sait que cela va se jouer sur des petits détails. C'est cela qu'il faut beaucoup travailler", souligne le milieu de terrain parisien. La star Kylian Mbappé, un temps incertain, devrait bien être de la partie pour donner toutes les chances au PSG de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Une victoire ou un match nul, sur n'importe quel score, suffira au bonheur des Parisiens.