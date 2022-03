EXCLUSIF - Marco Verratti : «Je n’ai jamais insulté un arbitre»

Il nie avoir insulté un arbitre. En exclusivité pour Europe 1 Sport, Marco Verratti réagit à ses deux matchs de suspension (dont un avec sursis) infligé par la commission de discipline de Ligue professionnelle de football mercredi soir. Suite à la défaite du Paris Saint-Germain le 19 février dernier à Nantes (3-1), le milieu de terrain italien avait tenu des propos insultant envers les arbitres. Selon lui, le PSG se fait "ch*er dessus" par l’arbitrage.

"Je pourrais aussi m’énerver en jouant au foot avec mon meilleur ami !"

Mais au micro d'Europe 1, le numéro 6 persiste et signe, il n'a rien fait. "J'espère qu'ils vont comprendre, je n'ai jamais insulté ou agressé un arbitre", affirme-t-il. "Quand on parle avec un arbitre, on joue avec passion, on veut gagner. Je pourrais aussi m’énerver en jouant au foot avec mon meilleur ami ! On a des matchs importants, on joue avec beaucoup de pression. Sans compter que si on ne gagne pas, il y a beaucoup de choses derrière. C’est pour ça que je pense qu’ils vont comprendre que je n’ai rien contre eux, mais que je suis juste un peu comme ça."

Marco Verratti devrait cependant chausser les crampons samedi, lors du déplacement du PSG face à Nice, 3e du championnat, avant d’affronter le Real Madrid mercredi 9 mars en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.