Ligue des champions : l'hommage de Marco Verratti à Kylian Mbappé

INTERVIEW

Le monde du football ne tarit pas d'éloges sur Kylian Mbappé, tout comme Marco Verratti. "Je l'ai connu très jeune. A chaque fois que je le vois à l'entraînement, je le vois plus fort, que ce soit techniquement ou au niveau du caractère", affirme le milieu de terrain italien du PSG dans une interview exceptionnelle accordée aux équipes d'Europe 1 Sport, avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions mercredi soir entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. "Maintenant, je ne vois pas de joueur à sa hauteur", ajoute l'international italien au micro de Lionel Rosso et Cédric Chasseur, soulignant comment le jeune attaquant français s'est relevé de son échec à l'Euro.

"J'espère qu'il pourra battre tous les records"

Un temps incertain pour le match retour en raison d'un coup au pied gauche à l'entraînement, Kylian Mbappé devrait bien être aligné dès le coup d'envoi. Une bonne nouvelle pour les supporters du PSG, et pour Marco Verratti, qui insiste sur l'importance de la présence du champion du monde. "Il fait des différences qui ne sont pas faciles à faire dans le football d'aujourd'hui. On le sent quand il est sur le terrain, quand il marque", explique l'international italien au micro d'Europe 1.

Avec 156 buts toutes compétitions confondues sous le maillot du Paris SG, Kylian Mbappé se rapproche du record du club de la capitale, détenu par l'Uruguayen Edinson Cavani et ses 200 buts. "J'espère qu'il pourra battre tous les records du club et devenir le plus grand buteur", assure Marco Verratti.

"Je l'aime beaucoup, comme personne et comme joueur"

Pour battre ce record de buts, le numéro 7 parisien devra prolonger son contrat à l'été prochain. "Je le ferais signer aujourd'hui !", sourit le milieu italien, qui veut continuer à jouer aux côtés du jeune attaquant français. "Je l'apprécierai toujours, quelle que soit la décision qu'il prend parce que je l'aime beaucoup, comme personne et comme joueur", confie Marco Verratti.

Et le champion d'Europe avec l'Italie d'espérer voir Kylian Mbappé poursuivre l'aventure dans la capitale : "Comme tous les Français, les Parisiens, et mes coéquipiers, on souhaite pouvoir jouer ensemble l'année prochaine."