Ils font rêver les fans du football français et ils ne sont (peut-être) pas prêts de s'arrêter. Lille reçoit ce mardi soir la Juventus de Turin au Stade Pierre-Mauroy, à l'occasion de la 4ème journée du nouveau format de la Ligue des champions. Et l'espoir est permis pour l'équipe de Bruno Genesio après s'être imposé le 23 octobre à Madrid face à l'Atlético (1-3) et le 2 octobre face au Real Madrid de Kylian Mbappé (1-0). Les Dogues sont également invaincus depuis huit matchs.

Lille, créateur d'exploits, face à une Juventus renaissante

Malgré leur bonne forme, l'adversaire est de taille pour les Lillois puisque la Juventus est invaincue dans le championnat italien après 11 journées. "En face, il y a une très grande équipe. On s'attend à un match compliqué. En termes de difficulté, ça sera au même niveau voire au-dessus par rapport aux matchs face à l'Atlético ou au Real", se méfie le défenseur lillois Bafodé Diakité.

Même constat pour l'entraîneur : "C'est une équipe très bien organisée tactiquement, qui possède de grosses individualités et de grands talents et est donc difficile à jouer". Avant d'ajouter : "On a déjà fait deux exploits (ndlr : face au Real et l'Atlético) alors, on est capable de le reproduire. On va jouer notre chance à fond." Mais Lille reste sur un nul en Ligue 1 (Olympique Lyonnais, 1-1, 1er novembre) et doit composer avec de nombreux absents dont les plus importants sont Nabil Bentaleb, Tiago Santos, Ismaily, Rémy Cabella et Thomas Meunier.

De son côté, la Juve de Thiago Motta réalise un bon début de saison et reste sur une victoire en championnat (contre l'Udinese (2-0) le 2 novembre). Les Turinois présentent un effectif plus complet mais tout de même amputé du Brésilien Bremer (genou), patron de la défense turinoise, et de Nicolás González (cuisse), ailier argentin. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21 heures en direct sur CANAL+ Foot et CANAL+ Live 1.