Foot L1 : des chants homophobes durant la rencontre Saint-Etienne/Strasbourg, le gouvernement saisit la Ligue

Dans un message posté sur le réseau social X, le secrétaire d'État a rappelé qu'avec Bruno Retailleau et le ministre des sports Gil Avérous, ils avaient "dit aux instances du football (leur) détermination à faire cesser les chants homophobes.". "La @LFPfr doit nous expliquer pourquoi le match Saint-Étienne - Strasbourg n'a pas été interrompu", a-t-il ajouté dans son post.

De nouvelles plaintes déposées

Le collectif "Rouge Direct" a interpellé dimanche le gouvernement dans un message diffusé sur X accompagné d'une vidéo des chants. Ceux-ci étaient adressés aux Lyonnais. Les deux équipes doivent se rencontrer dimanche prochain à Lyon.

>> LIRE AUSSI - Football : une tribune de stade du Paris SG fermée partiellement après des chants homophobes

"Nous demandons au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et au ministre des Sports Gil Avérous, ainsi qu'à la Ligue de football professionnel d'agir enfin. De nouvelles plaintes seront déposées par Me Étienne Deshoulieres contre la LFP et DAZN dès lundi", a écrit le collectif.

Arrêter les matchs ? "Très compliqué" et "pas la bonne solution" selon Retailleau

Le 24 octobre, Bruno Retailleau avait réuni au ministère de l'Intérieur les dirigeants du football professionnel français. Gil Avérous et Othman Nasrou participaient à cette réunion.

À l'issue de cette réunion, le ministre des Sports avait demandé aux instances du football d'appliquer strictement le protocole de la Fifa qui prévoit une gradation allant de la suspension de la rencontre jusqu'au match déclaré perdu par l'équipe qui reçoit, en cas de problèmes (homophobie, racisme, violences etc..).

Bruno Retailleau avait jugé pour sa part qu'"arrêter les matches" était "très compliqué" et n'était "pas la bonne solution".