36 équipes, classement unique, huit matchs... À quoi ressemble le nouveau format de la Ligue des champions ?

La Ligue des champions fait sa révolution. Ce jeudi aura lieu le premier tirage au sort du nouveau format de la coupe aux grandes oreilles. Oubliez la phase de groupe, bienvenue dans un championnat unique. Europe 1 vous explique ce qui change dès cette saison dans la plus prestigieuse des compétitions du football européen.

Un classement unique à 36 équipes

Première évolution majeure, le nombre de clubs engagés dans la compétition. De 32 équipes la saison dernière, on passe à 36 clubs. Une bonne nouvelle pour la France qui aurait droit à un représentant supplémentaire sur la scène européenne. Ensuite, la phase de groupe, composée de huit groupes de quatre équipes, disparait définitivement, au profit d'un championnat unique, connu sous le nom de "saison régulière".

Cette "saison régulière" aura lieu de mi-septembre à fin janvier. Chaque club disputera huit matchs contre huit équipes différentes, alors que jusqu'ici, ils affrontaient trois mêmes équipes deux fois. Pour définir les affiches, les clubs sont classés dans des chapeaux en fonction de leur indice UEFA. Chaque club rencontrera deux équipes de chaque chapeau, une manière d'avoir des "chocs" dès le début de la compétition. Le moindre point comptera pour le classement intégral.

Les huit premiers seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. Entre la 9e et la 24e place, les clubs participeront à une rencontre aller-retour pour obtenir une des huit dernières places qualificatives. De la 25e à la 36e places, ces équipes sont éliminées, et ne sont plus renversés en Ligue Europa comme il était de coutume.

Un tirage au sort électronique

Autre changement, le tirage au sort. Avec un tel format, il n'est plus possible de le faire à la main, il faudrait 36 saladiers, plus d'un millier de boules et la cérémonie durerait plus de trois heures. Le tirage au sort se fera à l'aide d'un logiciel qui devra respecter deux critères : un club ne peut pas jouer contre une équipe appartenant au même championnat, ni contre plus de deux équipes d'un même autre championnat.

Cette année, trois clubs français disputeront ce nouveau format de la Ligue des champions : le Paris Saint-Germain, le Stade Brestois, l'AS Monaco. Le LOSC peut encore espérer se qualifier si elle se défait du Slavia Prague ce mercredi.

La tradition des matchs aller-retour sera bien respectée à partir des huitièmes de finale. Une dernière particularité est que le premier du classement ne se retrouvera pas dans la même partie de tableau pour les huitièmes que le second, le troisième ne pourra pas affronter le quatrième et ainsi de suite. La finale, elle, se jouera toujours en un seul match, elle aura lieu cette saison à l'Allianz Arena de Munich, le 31 mai 2025.