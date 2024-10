Ligue des champions : victoire historique de Lille face au Real Madrid, une soirée de rêve pour les Dogues

Lille a réalisé le plus grand exploit de son histoire européenne mercredi soir, en venant à bout du tenant du titre, le Real Madrid, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions (1-0). Un succès historique qui a fait la joie des supporters lillois.

"Chevalier est le meilleur gardien de France !"

C'est une explosion de joie au coup de sifflet final dans ce bar de la métropole lilloise. Des supporters aux anges après cette victoire, 1-0, face au club madrilène. "Incroyable ! Franchement, on a fait un énorme match ! Chevalier est le meilleur gardien de France ! Le Real, on ne l'a pas beaucoup vu finalement, c'est un truc de fou, c'est historique ! "Je suis heureux !", se réjouit ce supporter.

Le LOSC se relance

Le Real Madrid était invaincu depuis 36 matches toutes compétitions confondues. Jonathan David, buteur sur pénalty pour Lille peu avant la pause, et ce, avant l'entrée de Kylian Mbappé sur le terrain, mais les joueurs espagnols ont déjoué. "Je pense qu’en deuxième mi-temps, ils se sont un peu perdus et Lille était bien en place. Pour la Ligue 1, c'est dommage parce qu’on ne joue jamais comme ça. On devrait jouer le Real tous les samedis, mais bravo à Lille", commente cet autre supporter.

Des Lillois héroïques, une soirée inoubliable, ajoute-t-il. La défaite à Lisbonne lors de la première journée est oubliée et grâce à ce succès, le LOSC se relance en Ligue des champions.