Ligue des nations : quelle suite pour l'équipe de France après sa victoire contre la Croatie ?

Après avoir éliminé la Croatie dimanche soir au Stade de France, les Bleus se sont qualifiés pour le "Final Four" de la Ligue des nations. L'équipe de France tentera de remporter un deuxième titre dans cette compétition. Qu'est-ce que le "Final Four" exactement, et comment va-t-il se dérouler ? Europe 1 fait le point.

Les Bleus ont su relever la tête dimanche soir au Stade de France. Mal embarqués après leur défaite au match aller (2-0) contre la Croatie, Kylian Mbappé et ses partenaires ont réussi à inverser la tendance en quarts de finale de la Ligue des nations pour finalement s'imposer au terme de la séance des tirs au but et se qualifier pour les demi-finales de la compétition.

Comment va se dérouler le "Final Four" ?

L'équipe de France y retrouvera d'ailleurs l'Espagne, en guise de revanche de la demi-finale de l'Euro 2024 perdue par les Tricolores (2-1). Et pour ce dernier carré de la compétition, appelé "Final Four", fini les matches aller-retour.

Les quatre demi-finalistes (France, Espagne, Allemagne, Portugal) se retrouvent pour un mini-tournoi. Ainsi, le vainqueur de l'affiche entre la France et l'Espagne jouera la finale face au vainqueur de l'autre demi-finale opposant l'Allemagne au Portugal. En cas d'égalité, une prolongation puis une séance de tirs au but, comme dimanche soir, seront au programme. À noter qu'un match pour la troisième place sera également organisé.

Quand et où auront lieu les matches ?

Ce "Final Four" aura lieu au début du mois de juin 2025, et se tiendra intégralement en Allemagne. Le pays hôte et le Portugal disputeront la première demi-finale, le mardi 4 juin, à l'Allianz Arena de Munich (coup d'envoi à 20h45). L'Espagne et la France s'affronteront elles le lendemain, mercredi 5 juin, à la même heure à la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart.

Les deux équipes perdantes se retrouveront le dimanche 8 juin, à 15 heures, avec l'objectif de s'inviter sur la troisième marche du podium. La finale de cette compétition est prévue le même jour, à 20h45. L'équipe de France pourrait décrocher un deuxième titre, après celui glané en 2021.