«Un moment plein d'émotions» : Olivier Giroud se confie sur Europe 1 avant l'hommage qui lui sera rendu lors de France-Croatie

Ce dimanche, l'équipe de France de football affrontera la Croatie lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des nations. Les Bleus se sont inclinés 2 à 0 au match aller. Mais avant le coup d'envoi, Olivier Giroud, meilleur buteur de la sélection tricolore, recevra un hommage de la FFF et des fans du Stade de France.

Avant le match retour décisif pour l'avenir de l'équipe de France dans la Ligue des nations contre la Croatie, le public du Stade de France rendra hommage à Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus et qui a mis fin récemment à sa carrière internationale. Un hommage qu'il recevra avec toute sa famille qui a fait le déplacement depuis Los Angeles.

Un moment qui s'annonce émouvant, comme l'explique l'ancien joueur d'Arsenal, au micro de Jacques Vendroux sur Europe 1 : "C'est un moment qui va être particulier, plein d'émotions. Je rentre à la maison pour recevoir ce petit hommage de la Fédération française de football m'a prévu. Je suis fier de vivre ça avec ma famille et mes enfants et j'espère qu'il y aura une belle communion avec le public français".

"S'il y a 0 à 0 à la mi-temps, rien n'est écrit encore"

Mais le champion du monde 2018 qui évolue désormais dans le championnat américain n'oublie pas l'enjeu important de la rencontre de dimanche entre la France et la Croatie : "J'espère que je vais porter un peu de chance à l'équipe parce qu'il faut marquer deux buts pour égaliser et après espérer se qualifier pour le 'Final Four' de la Nations League".

Pour Olivier Giroud, la solution pour se défaire de "cette belle équipe de la Croatie qui a encore des grands noms dans l'équipe" est d'emballer le match : "On doit essayer d'être plus solide défensivement et devant, il faut lâcher les chevaux, il ne faut pas trop calculer. Il faut attaquer et être efficace. S'il y a 0 à 0 à la mi-temps, rien n'est écrit encore".

L'ancien joueur de Montpellier a également eux quelques mots pour l'homme en forme en ce moment du Paris Saint-Germain : Ousmane Dembélé : "Il fait une très grosse saison, il est vraiment au sommet de sa carrière. Je lui souhaite de rester à ce niveau-là, il affole les statistiques avec Paris. En équipe de France, il doit trouver la recette avec ses compères d'attaque. Ça prendra le temps qu'il faut, mais c'est très prometteur ce qu'il montre en ce moment".