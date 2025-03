Pascal Praud et vous - Victoire des Bleus face à la Croatie en Ligue des nations : «Ils étaient positifs dans tous les domaines», salue Jacques Vendroux

L'équipe de France a renversé la vapeur dimanche soir en quarts de finale de Ligue des nations, en éliminant la Croatie au terme de la séance des tirs au but. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", Jacques Vendroux, journaliste de sport sur Europe 1, apprécie l'image donnée par les Bleus. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

L'équipe de France "a fait un grand match", selon Jacques Vendroux. Le journaliste de sport, aux commandes du Studio des légendes sur Europe 1, est revenue sur la victoire des Bleus dimanche soir face à la Croatie en quarts de finale de la Ligue des nations, à l'issue de la séance des tirs au but. Les hommes de Didier Deschamps étaient pourtant mal embarqués, après avoir concédé une défaite 2-0 à l'aller. "On a vu des mecs positifs. Ils étaient positifs dans tous les domaines", affirme Jacques Vendroux dans l'émission Pascal Praud et vous.