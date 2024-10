Ligue des champions : les supporters lillois en folie avant la rencontre face au Real Madrid

Lille est au pied de son plus grand défi en Ligue des champions : affronter le Real Madrid et ses 15 titres dans la compétition au Stade Pierre-Mauroy, où Kylian Mbappé pourrait effectuer son retour en France avec le grand d'Espagne. Dans l'un des QG du Losc, les supporters trépignent d'impatience.

"On accueille le plus grand club du monde"

Dans ce bar, le bleu et le rouge - couleurs du club - sont partout. Écharpe sur les murs, drapeaux accroché au plafond et l'hymne de la Ligue des Champions qui tourne en boucle sur le téléphone de Franck, le patron.

"J'ai déjà des frissons pour ce soir. On accueille le plus grand club du monde. Tous les grands joueurs sont passé par Madrid, tous comme Ronaldo, Zidane et aujourd'hui Mbappé et Vinicius. C'était un rêve de recevoir le Real Madrid à domicile et il se réalise ce soir", savoure Franck.

"On espère juste un exploit"

Ce match est une forme de David contre Goliath. Le club espagnol possède un budget d'un milliard d'euros, dix fois celui de Lille. Un effectif composé de stars fait aussi remarquer Isabelle. "C'est des monstres mais il y a déjà eu des miracles. Le Real s'est déjà fait battre. Bien sûr qu'on ne part pas favori, c'est certain. On part même à 2000 contre un. Mais si on n'y croit pas...", explique-t-elle.

"On espère juste un exploit", poursuit cette femme du LOSC. Le stade sera plein ce mercredi soir avec 50.000 personnes, une affiche de prestige pour le club nordiste qui fête son 80ᵉ anniversaire cette année.