Ligue des champions : trois clubs anglais et le FC Porto pour débuter les quarts de finale

Trois clubs anglais ouvrent le bal des quarts de finale de la Ligue des champions, mardi soir. Tottenham et Manchester City, qui s'affrontent, ainsi que Liverpool. Le FC Porto les accompagne et va donc affronter les Reds à Anfield pour ce match aller. Les matches retours de ces deux confrontations auront lieu une semaine plus tard.

Liverpool-FC Porto : Salah revient au bon moment

Liverpool ne veut rien lâcher. En course avec Manchester City pour le titre de champion d'Angleterre, qu'ils n'ont plus remporté depuis 1990, les Reds doivent se focaliser de nouveau sur la Ligue des champions, après une victoire obtenue dans la douleur contre Southampton, vendredi (3-1). Un match au cours duquel Mohamed Salah a retrouvé des couleurs. Muet depuis le 9 février, l'attaquant égyptien a inscrit le deuxième but de son équipe.

Salah n'avait donc pas fait trembler les filets lors de la double confrontation contre le Bayern Munich (0-0, 3-1) en huitième de finale. Les Portugais, eux, avaient eu besoin des prolongations pour venir à bout de l'AS Rome (1-2, 3-1 a.p) et se hisser en quart de finale. Les routes de Porto et Liverpool s'étaient déjà croisées la saison dernière en Ligue des champions, au stade des huitièmes de finale. Les Reds n'avaient laissé aucune chance à leurs adversaires en allant s'imposer chez eux 5-0 au match aller (0-0 au retour).

Tottenham-Manchester City : les Citizens visent le Grand Chelem

Manchester City ne veut rien lâcher non plus. Déjà vainqueurs de la Coupe de la Ligue anglaise au mois de février, les Citizens sont qualifiés pour la finale de la Cup, au coude à coude avec Liverpool pour le titre de champion d'Angleterre et évidemment, toujours en course en Ligue des champions. Un quadruplé est "quasiment impossible", a estimé le milieu de terrain belge Kevin de Bruyne, en raison notamment du calendrier surchargé de son équipe.

Ils figurent tout de même parmi les favoris en Ligue des champions après leur match retour étincelant contre Schalke 04 lors des huitièmes de finale (7-0) et une victoire à l'extérieur lors de la première manche (3-2). Pour aller plus loin, ils devront se défaire d'un adversaire qu'ils connaissent bien, Tottenham, avec qui ils ont déjà creusé l'écart en championnat (16 points d'écart). Les Spurs, quant à eux, avaient éliminé le Borussia Dortmund sans encaisser le moindre but (3-0, 1-0) lors du tour précédent, pour s'offrir une troisième opportunité de rejoindre le dernier carré de la C1, chose qu'ils n'ont jamais réussi après deux tentatives en 2011 et 2019. Cette saison, la seule confrontation entre les deux équipes (en championnat le 29 octobre 2018) s'est conclue par une courte victoire de Manchester City sur la pelouse de Tottenham (1-0).