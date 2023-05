Ligue des champions : Real Madrid-Manchester City, deux mastodontes que tout oppose

C'est une confrontation aux allures de querelle entre les anciens et les modernes, version football. Ce mardi soir, le Real Madrid reçoit Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre cinq étoiles qui mettra aux prises deux clubs que tout oppose. D'un côté, l'institution du football espagnol, l'aristocratie triomphante, forte de 14 victoires dans la plus prestigieuse des coupes d'Europe qui en font le club le plus titré du Vieux-continent.

De l'autre, le nouveau riche britannique, propriété depuis 15 ans d'un fonds d'investissement d'Abu Dhabi. Deux clubs qui tirent leur réussite de recettes radicalement différentes mais qui présentent tout deux un effectif constellé de talents, symbolisés, côté madrilène, par le Ballon d'Or tricolore Karim Benzema, et côté anglais par l'insatiable buteur Erling Haaland.

"Je pense que Manchester City aura un avantage"

Un duel en forme de déjà-vu puisque les deux formations s'étaient déjà rencontrées l'année dernière au même stade de la compétition. Une double-confrontation dont le Real était sorti vainqueur, au prix d'un scénario renversant. Mais cette saison, reconnaît Claude Makélélé, ancien international français et légende du club madrilène, c'est bien Manchester City qui impressionne.

"Je serai supporter du Real mais je pense que Manchester City aura un avantage. Ils ont pris des claques et ont beaucoup mûri. Leur effectif est très cohérent. Ce sera un très beau match mais avantage City", a pronostiqué l'ancien milieu du Paris Saint-Germain.

Un duel de techniciens

Ce choc opposera également deux entraîneurs d'exception. Côté Real Madrid, l'Italien Carlo Ancelotti, meneur d'hommes hors pair, vainqueur de six Ligues des champions comme joueur et entraineur, soit mieux que quiconque. Sur le banc des citizens, l'Espagnol Pep Guardiola, celui qui a sublimé le football mais qui n'a toujours pas décroché la coupe aux grandes oreilles avec le club britannique. Pour l'ensemble de ces raisons, le très gâté public madrilène s'apprête à vivre une nouvelle soirée d'exception.