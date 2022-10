Ballon d'Or 2022 : à 34 ans, pourquoi Benzema fait-il l'unanimité auprès de ses pairs ?

C’est la plus haute récompense pour un footballeur. On saura lundi soir qui est sacré Ballon d’Or 2022. Le grand favori de cette édition est un Français : Karim Benzema. L’attaquant de l’équipe de France et du Real Madrid semble faire l’unanimité auprès de ses pairs et des supporters. On peut même parler de Benzemania.

"Karim le mérite"

Tout le monde voit le Madrilène couronné à Paris, y compris ses plus sérieux concurrents, comme le Sénégalais Sadio Mané : "Honnêtement cette année, je pense que Karim le mérite. Il a fait une super saison avec le Real. Je suis très heureux pour lui !" Il est vrai que Benzema a réussi une année 2022 stratosphérique jusqu’à présent. Il a remporté la Liga et la Ligue des Champions avec le Real, avec à chaque fois, le titre de meilleur buteur. Le tout à bientôt 35 ans.

De quoi forcer l’admiration du nouvel entraîneur de Lyon, la ville de naissance de Benzema. "Il y a des années, j’entendais des gens dire 'Ce n’est pas un buteur, il ne marque pas assez'", raconte Laurent Blanc. "Ces gens-là n’ont rien compris. C'est un joueur qui a tout."

"C'est un grand joueur"

Si Karim Benzema est couronné lundi soir à Paris, il deviendra le cinquième Ballon d’Or français seulement après Kopa, Platini, Papin et Zidane, dernier en date il y a déjà 24 ans. Pour le sélectionneur Didier Deschamps, il n’y a pas débat : "Il le mérite, c’est un grand joueur. Et les grands joueurs sont décisifs dans les grands matchs."

Après ce probable Ballon d’Or, reste la quête ultime avec Deschamps et les Bleus : la Coupe du monde. Benzema ne l’a jamais soulevée. Prochain rendez-vous avec l’histoire, donc, le dimanche 18 décembre, au Qatar.