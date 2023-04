Ligue des champions : Manchester City contient le Bayern (1-1) et se qualifie pour les demies

Grâce à son épais matelas de trois buts d'avance après le match aller (3-0), Manchester City s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, après un match nul contre le Bayen Munich (1-1) mercredi soir, lors du quart de finale retour. Pour un ticket pour le stade olympique Atatürk d'Istanbul où se déroulera la finale de la C1 le 10 juin, Manchester City retrouvera sur sa route le Real Madrid, tenant du titre, pour un duel entre deux des meilleurs avant-centres au monde, le Norvégien de Manchester Erling Haaland et le Français de Madrid Karim Benzema.

Sur le banc de touche aussi aura lieu un duel de géants entre le Real de l'Italien Carlo Ancelotti (quadruple vainqueur de la C1) et le City de l'Espagnol Pep Guardiola (double lauréat de la Ligue des champions). Une finale avant l'heure, avec l'avantage pour les Citizens de recevoir le match retour à la mi-mai dans leur Etihad Stadium. Il s'agira d'une revanche de la spectaculaire demi-finale de la compétition reine du foot européen remportée l'an passé par les Madrilènes portés par Benzema, après une prolongation au match retour à Madrid, au stade Santiago Bernabeu.

Manque de réalisme

Mercredi soir, par un temps humide (il a plu toute l'après-midi dans la capitale bavaroise) et froid (un mercure frôlant les 5 degrés), Guardiola n'a pas changé une formule qui a bien fonctionné huit jours plus tôt en Angleterre en alignant le même onze de départ. Dominés, les coéquipiers d'Ilkay Gündogan ont profité du manque de réalisme du Bayern, problème récurrent ces derniers temps à Munich.

Deux occasions ont parfaitement illustré ce constat en première période: un duel raté par Leroy Sané, pourtant idéalement lancé par Jamal Musiala, face à Ederson (17e), et un contre initié par Kingsley Coman dans le temps additionnel, avec une glissade de Musiala qui a permis à la défense de City de se replacer (45e+2).

Kimmich sauve l'honneur

Alternant entre le côté droit et le côté gauche, Coman a été le joueur offensif munichois le plus dangereux pour la défense de Manchester. Bousculés, les Citizens auraient pu rentrer aux vestiaires l'esprit tranquille avec un avantage d'un but, si Haaland n'avait pas complètement raté un penalty à la 37e minute, généreusement accordé pour un coude de Dayot Upamecano qui a légèrement effleuré la balle, après avoir défendu presque toute l'occasion les mains dans le dos.

Finalement, c'est après une nouvelle grosse action munichoise encore une fois amenée par Coman à la 57e minute, que City s'est mis à l'abri sur un contre clinique grâce à l'inusable Haaland. À l'origine et à la conclusion de l'action avec Kevin De Bruyne, Halland, aidé par la glissage de Dayot Upamecano sur la pelouse grasse de l'Allianz Arena, n'a pas laissé passer une nouvelle occasion d'inscrire son 12e but de la compétition, pour tuer tout suspense et faire baisser l'ambiance de plusieurs tons dans le stade.

Honneur sauvé

L'égalisation de Joshua Kimmich, qui a transformé un penalty accordé pour une main de Manuel Akanji à la 83e minute, n'a que permis au Bayern de sauver l'honneur. Arrivé sur le banc de Manchester City à l'été 2016, Pep Guardiola se hisse pour la troisième saison consécutive dans le dernier carré de la Ligue des champions, ce qu'il avait déjà réalisé avec le Bayern Munich lors de son passage de trois saisons en Bavière de l'été 2013 au printemps 2016.

Après une finale perdue en 2021 contre Chelsea, Guardiola peut toujours rêver d'un troisième sacre en Ligue des champions après ceux des printemps 2009 et 2011 avec le FC Barcelone.