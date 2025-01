Ligue des champions : PSG, Monaco, Brest… Voici ce qui attend les clubs français

Après la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions ce mercredi, Paris, Brest et Monaco se sont qualifiés pour les barrages tandis que Lille jouera directement les huitièmes. Le tirage au sort des barrages a lieu ce vendredi. Europe 1 dresse la liste des possibles adversaires des clubs français.

Une belle soirée ce mercredi pour le football français en Ligue des champions. Après la dernière journée de la phase de ligue, tous les clubs français sont encore en lice. Lille a réalisé une très bonne opération en se qualifiant directement en huitième de finale, mais Brest, Monaco et le PSG devront passer par les barrages.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mais tous ne pourront pas accéder à la suite de la compétition. Le tirage au sort des barrages aura lieu ce vendredi. Les matchs allers se dérouleront les 11 et 12 février et les matchs retours se joueront les 18 et 19 février prochain. Europe 1 vous dresse la liste des possibles adversaires des clubs français en Ligue des champions.

Le PSG assuré d'affronter un autre club français

Les Parisiens se sont imposés avec la manière à Stuttgart (4-1) grâce à un triplé d'Ousmane Dembélé, le premier de sa carrière en Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique ont évité l'élimination et ont terminé à la 15ᵉ place. Ils affronteront donc le 17ᵉ ou 18ᵉ du classement, soit Monaco ou Brest.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En cas de qualification en huitième de finale, le PSG devra tenter de faire tomber le 1ᵉʳ ou le 2ᵉ de la phase de ligue, c'est-à-dire Liverpool ou le FC Barcelone. Difficile, mais pas irréalisable. Le tirage au sort du tableau final se déroulera le 21 février.

"On espère Benfica, le PSG, on les connaît, on les joue assez en Ligue 1"

Malgré leur défaite face au tenant du titre, le Real Madrid (3-0), les Brestois ont su créer la surprise et montrer un très beau visage en Ligue des champions. Déjà assurés d'être qualifiés en barrages, Brest n'avait pas beaucoup de pression sur ses épaules. Pourtant, ce résultat les place 18ᵉ du classement. Ils devront se mesurer face au 15ᵉ ou au 16ᵉ, à savoir le PSG ou Benfica.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Interrogé au micro de Canal+ ce mercredi sur ces possibles adversaires, Pierre Lees-Melou, milieu de terrain de Brest, n'a pas caché une légère déception. "On peut jouer contre qui ? Le PSG ou Benfica ? Oh putain... On espère Benfica, le PSG, on les connaît, on les joue assez en Ligue 1. Tant pis. Tu m'as miné le moral. Ça serait dommage de tomber contre Paris quand même", a-t-il sourit au micro de Laurent Paganelli. Si Brest parvient à atteindre les huitièmes de finale, eux aussi affronteront soit Liverpool (1ᵉʳ), soit le FC Barcelone (2ᵉ).

Monaco défiera forcément un adversaire qu'il connaît déjà

Le club de la Principauté s'est également incliné 3-0, mais étaient, eux aussi, déjà assurés d'être qualifiés en barrages. L'AS Monaco, défait à Milan face à l'Inter, a terminé à la 17ᵉ place. Les Monégasques peuvent donc aussi rencontrer le PSG (15ᵉ) ou à Benfica (16ᵉ). Des adversaires que l'ASM connaît très bien puisqu'ils rencontrent régulièrement les Parisiens en Ligue 1 et qu'ils ont défié Benfica lors de la phase de ligue (défaite 2-3 le 27 novembre).

La suite après cette publicité

Si les Monégasques se qualifient en huitième de finale, ils pourront tomber contre le 1ᵉʳ, soit Liverpool, ou le 2ᵉ, c'est-à-dire le FC Barcelone, premier adversaire de l'AS Monaco durant cette première édition du nouveau format de la Ligue des champions (victoire 2-1 le 19 septembre).

L'adversaire de Lille ne sera connu que le 21 février

C'est sûrement la plus belle histoire de ce mercredi soir. Parmi les scénarios possibles, Lille pouvait terminer dans les huit premiers et se qualifier directement en huitième de finale. L'hypothèse est devenue réalité. Après avoir écrasé Feyenoord (6-1), Lille se place 7ᵉ au classement, devant de grands noms comme Dortmund, le Real Madrid ou le Bayern Munich.

Les hommes de Bruno Genesio devront toutefois attendre la fin des barrages et le tirage au sort du tableau final, qui doit avoir lieu le 21 février prochain, pour connaître leur adversaire final. Ce pourrait être l'Atalanta (9ᵉ), Dortmund (10ᵉ), le Sporting Portugal (23ᵉ) ou le Club Brugge (24ᵉ).