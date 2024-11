Ligue des champions : Benfica arrache la victoire à Monaco et Lille vainqueur à Bologne

Pour la cinquième journée de Ligue des champions, Monaco s'est effondré au Benfica 2 à 3 et Lille est allé cherché la victoire à Bologne 2 à 1.

Lille vainqueur à Bologne

Lille est allé s'imposer 2-1 mercredi à Bologne lors de la 5e journée de la Ligue des champions et fait un pas vers la qualification pour les barrages de cette nouvelle formule de C1 avec 10 points.

Dans une rencontre globalement dominée par les hommes de Bruno Genesio, le milieu international congolais Ngalayel Mukau a ouvert la marque à la 44e minute pour les Dogues, avant de tromper Lukasz Skorupski une seconde fois à la 63e, alors que Bologne est parvenu à marquer son premier but dans la compétition d'un coup franc de Jhon Lucumi (66e).

Monaco s'effondre au Benfica

L'AS Monaco s'est incliné pour la première fois cette saison en Ligue des champions face à Benfica (3-2), mercredi à Monaco, mais reste placé parmi les huit équipes qui seraient directement qualifiées en huitièmes de finale avant les trois dernières journées.

Alors que les Monégasques ont pensé avoir fait le plus dur en menant 2 à 1, malgré l'exclusion de Singo (58e), grâce des buts de Ben Seghir (13e) et Magassa (67e), les Lisboètes ont renversé la partie dans les derniers instants avec des réalisations de Cabral (84e) et Amdouni (88e) après celle de Pavlidis au retour des vestiaires.

Plus d'informations à suivre...