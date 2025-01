Brest-Real Madrid en Ligue des champions :  en chiffres, l’écart monumental entre les deux clubs

Les stars du Real Madrid débarquent ce mardi en Bretagne. Les coéquipiers de Kylian Mbappé vont affronter à Guingamp la surprenante équipe de Brest. La petite ville de 7.000 habitants va accueillir le plus grand club du monde. Entre le Stade Brestois et le Real Madrid, c’est comme si Goliath arrivait en Bretagne pour affronter David !

Le fossé entre le Real Madrid, 15 Ligues des champions, et Brest, qui dispute pour la première fois la reine des compétitions européennes, est gigantesque. D'abord au niveau économique, puisque le Real Madrid est, de loin, le club le plus riche du monde, comme le confirme l'économie, Vincent Chaudel.

"Plus qu'un monde, c'est une galaxie qui sépare les Brestois des Madrilènes. En termes de valeur de l'effectif, on est à 120 millions d'euros du côté du Stade Brestois, contre 1,2 milliard d'euros pour le Real Madrid, soit dix fois plus".

Kylian Mbappé vaut plus que l'ensemble de l'effectif brestois !

La valeur de l'effectif madrilène atteint des sommets. Le joueur le plus cher du club espagnol, c'est Kylian Mbappé. L'ancien joueur du PSG est évalué à plus de 160 millions d'euros. À Brest, c'est Romain Del Castillo, dont la valeur est estimée à seulement 10 millions d'euros. Bref Kylian Mbappé vaut plus que l'ensemble des joueurs brestois !

Ce match entre Brest et le Real Madrid, c'est un peu comme si le PSG affrontait un club de deuxième ou troisième division, ajoute Vincent Chaudel, calculette à la main : "En termes de budget, c'est encore pire que la comparaison avec l'effectif, car on est à 50 millions d'euros pour Brest contre presque 950 millions pour le Real, soit environ 20 fois plus".

Le Real Madrid est le leader du football et dans le top 5 du secteur sportif. Son stade, le Bernabeu, vient d'être modernisé et compte 80.000 places. L'enceinte est classée cinq étoiles au niveau européen, le plus haut niveau possible, alors que Brest, faute d'enceinte homologuée, doit délocaliser ses matchs européens à Guingamp, au stade du Roudourou, dont la capacité est limitée à 18.000 places.

Le stade madrilène va même accueillir des matchs de football américain, alors que Brest a prévu de construire une nouvelle enceinte en périphérie, pour remplacer le vieillissant stade Francis-le-Blé. L'écart pourrait encore se creuser avec les autres formations françaises et européennes, "si le projet de Super League, dont le Real Madrid est un fervent supporter, voyait le jour", conclut Vincent Chaudel.

Le Real Madrid est au sommet du football, confirme le journaliste Jacques Vendroux

En terme sportif, il n'y a pas photo non plus. Pour le journaliste Jacques Vendroux, qui connait bien l'institution madrilène, le Real n'a pas d'équivalent au monde : "Le Real Madrid est un club mythique et dispose de l'un des plus beaux centres d'entrainement au monde. Et quand vous regardez sur ces 50 dernières années, tous les plus grands joueurs ont joué au Real et tous rêvent de jouer un jour au Real".

Pour lui, la "Casa Blanca", est "plus grand que le Barça, plus fort que le Bayern Munich, plus prestigieux que la Juventus de Turin". "C'est un club magnifique, respecté, il y a un état d'esprit qui sort de l'ordinaire, tous les joueurs, les anciens, sont représentés, il y a une culture de la gagne. En tout cas, le Real, c'est ce qu'on fait le mieux au monde !".

L'écart est également très important concernant la notoriété, planétaire pour le Real et essentiellement régionale pour Brest. Le club espagnol compte 170 millions de followers sur le réseau social Instagram, contre 380.000 pour le stade Brestois.