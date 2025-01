Ligue des champions : Monaco et Brest défaits mais qualifiés comme le PSG vainqueur, Lille s'envole pour les 1/8e de finale

Ce mercredi se jouait la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG a évité l'élimination en s'imposant à Stuttgart (4-1), Lille a décroché une place en huitième de finale en gagnant contre Feyenoord (6-1) tandis que Brest et Monaco joueront les barrages après leur défaite respective face au Real Madrid (3-0) et l'Inter Milan (3-0).

La huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se jouait ce mercredi soir. Les clubs français sont tous qualifiés pour la suite de la compétition. Lille est cependant la seule équipe française à s'être qualifié directement pour les huitièmes de finale, en s'imposant 6-1 contre Feyenoord.

Paris s'est finalement qualifié en barrages en écrasant Stuttgart quatre buts à un. De leur côté, les Brestois et les Monégasques se sont inclinés (3-0 face au Real Madrid, 3-0 contre l'Inter Milan) mais restent qualifiés pour les barrages.

Lille directement qualifiés en 1/8e de finale après sa victoire face au Feyenoord

Lille s'est directement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mercredi, grâce à sa victoire face à Feyenoord (6-1) à Villeneuve d'Ascq, lors de l'ultime journée de la phase de ligue.

Porté son ailier droit Osame Sahraoui, buteur et passeur décisif, et grâce à des buts de Gomes, David et Cabella, le Losc s'est largement imposé et termine 7ᵉ de la première phase de la compétition européenne.

Monaco surclassé par l'Inter jouera les barrages

Monaco, mis KO dans le premier quart d'heure par l'Inter, s'est incliné 3-0 à Milan mais jouera les barrages d'accession aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L'ASM a payé un premier quart d'heure cauchemardesque, avec deux buts encaissés et un joueur exclu. Lautaro Martinez a marqué sur pénalty (4e), Christian Mawissa a écopé d'un carton rouge pour une faute en position de dernier défenseur (12e) et Martinez a tué le match dans la foulée (16e), avant de signer un triplé en deuxième période (67e).

Brest, puni par le Real (3-0), qualifié pour les barrages

Brest n'a pas démérité face au Real Madrid mais s'est incliné lourdement 3 à 0 mercredi en Bretagne contre le champion d'Europe en titre et jouera en février les barrages d'accession aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Les Madrilènes, qui disputeront aussi les barrages, ont marqué grâce à un doublé de Rodrygo (27e, 78e) et une réalisation de Jude Bellingham (56e).

Le PSG qualifié pour les barrages après sa victoire à Stuttgart

Sur la lancée de sa victoire éclatante la semaine dernière face à City (4-2), le PSG a validé mercredi son ticket pour les barrages de Ligue des champions en battant facilement Stuttgart (4-1) grâce à Barcola et Dembélé, de nouveau étincelants.

Bradley Barcola a ouvert le score dès la sixième minute. Avant la pause, Ousmane Dembélé a inscrit un doublé (17e, 35e). Au retour des vestiaires, le champion du monde 2018 inscrit un triplé (54e), son premier en Ligue des champions. Mais les Parisiens se sont relâchés et ont encaissé un but de Fuhrich (77e).

En remontant à la 15ᵉ place, le PSG pourrait rencontrer Monaco ou Brest en barrages, mais devra attendre le tirage vendredi pour connaitre son adversaire exacte.