Ligue des champions : premier grand défi pour Brest, opposé au Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne

C’est David contre Goliath. Brest affronte ce mercredi soir le Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne après une série record de 51 matches sans défaite, vainqueur de la coupe d’Allemagne, finaliste de la dernière ligue Europa et entrainé par l’ancienne légende de la Roja, l’espagnol Xabi Alonso. Les Allemands viennent de battre l’AC Milan 1-0 et ont étrillé Feyenoord 4-0 à l'extérieur.

Brest et Le Bayer Leverkusen ne disposent pas des mêmes moyens. Le club allemand possède d’un budget de 290 millions d’euros, grâce au groupe pharmaceutique Bayer, soit près de six fois plus que le stade brestois. L’entraineur Eric Roy est donc sur ses gardes, mais ne veut pas non plus tout révolutionner pour cette rencontre : "On va rencontrer un adversaire de grande qualité. Un adversaire qui, je pense, a séduit l’Europe entière la saison dernière", a rappelé le technicien brestois qui souhaite garder le même état d’esprit en proposant du jeu.

"Il ne faut pas les sous-estimer"

Le stade brestois, qui joue à Guingamp ses matchs européens, connait un début de saison en Ligue 1 plus difficile avec une 11e place au classement. Mais quand la musique de la Ligue des champions résonne, les Brestois Romain Del Castillo, Ludovic Ajorque et le formidable gardien Marco Bizot font feu de tout bois, confirme l’attaquant du Bayer Leverkusen et ancien rennais Martin Terrier : "Le début de saison a été plus compliqué pour eux (en championnat) mais on a vu que sur les derniers matchs de Ligue des champions, il y a des choses qui reviennent par rapport à la saison dernière, des attitudes, un état d’esprit conquérant" analyse le nouveau joueur du club allemand.

Martin Terrier est impressionné par le parcours de Brest cette saison en Ligue des champions et par la 3e place de ligue 1 décrochée par les bretons la saison dernière : "C’est vraiment une belle équipe que nous affronter (aujourd’hui) Il faut ne surtout pas les sous-estimer" , a insisté l’ancien attaquant de l’Olympique lyonnais en conférence de presse mardi. Le parcours de Brest en Ligue des champions s’annonce particulièrement coriace avec un déplacement fin novembre au FC Barcelone et en janvier la réception du Real Madrid.