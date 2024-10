Affaire Kylian Mbappé : comment le Real Madrid soutient la star face à l'emballement médiatique

Si en France, les derniers rebondissements autour de la rumeur de viol visant Kylian Mbappé en Suède font couler beaucoup d’encre, ce n’est pas le cas en Espagne. Le capitaine de l'équipe de France, qui assure via son avocate être victime d'une campagne de dénigrement et dénonce une "fake news", peut aussi compter sur l'appui du club madrilène.

Peu de remous en Espagne

En Espagne, la presse est moins friande des dernières révélations concernant le déplacement privé de Kylian Mbappé à Stockholm la semaine dernière. Les journaux espagnols ont évoqué cette affaire, mais s’en tiennent, pour le moment, à la communication prudente du parquet suédois qui n’a donné aucun nom. Certains quotidiens sportifs ont relayé les propos de l’avocat de Kylian Mbappé.

Dans un entretien accordé notamment à l’AFP, Maître Marie-Alix Canu-Bernard assure que son client "n’est pas au courant de l’ampleur du déferlement médiatique, mais est tout à fait serein et ne comprend pas ce qui pourrait lui être reproché, explique l’avocat du joueur. Il est stupéfait d’entendre que ça pourrait le concerner. Il a préféré aller s’entrainer et a demandé à mon cabinet de ne pas laisser les choses en l’état parce que c’est impossible de se laisser calomnier et diffamer de cette façon-là. C’est la raison pour laquelle nous allons déposer une plainte en dénonciation calomnieuse".

Le soutien, la "tradition" du Real Madrid

Le Real Madrid soutient Kylian Mbappé, assure Juan José Dorado, journaliste spécialisé dans le football espagnol, bien qu'il n'y ait pas eu de communiqué officiel. Seule une courte séquence a jeté le trouble mardi, lorsque le club madrilène a effacé Kylian Mbappé d’une photo publiée lors d’une campagne publicitaire de l’équipementier Adidas. Le Real a rappelé que le joueur ne pouvait apparaitre sur ces clichés en raison d’une clause dans le contrat qui le lie à son sponsor Nike, concurrent de la marque allemande.

L’institution madrilène, forte de ses 15 Ligues des Champions, n’a pas l’intention de laisser tomber son joueur vedette explique à Europe 1, le journaliste Juan José Dorado : "Le Real Madrid est derrière son joueur et essaie de montrer son appui à Kylian Mbappé notamment en diffusant des images de son joueur à l’entrainement. C’est normal, car il n’y a aucune accusation, mais surtout, c'est dans la tradition du Real Madrid".

Il ajoute : "Je rappelle que le club madrilène avait été derrière Karim Benzema quand il avait eu ses déboires avec la justice française. Le Real Madrid reste silencieux, mais tout montre que l’attaquant a le soutien du club. Le Real reste derrière Kylian Mbappé et c’est rare que le club aille à l’encontre de ses stars".

Des socios intransigeants

Même condamné à un an de prison avec sursis dans l’affaire de la sextape, Karim Benzema avait bien continué de jouer avec le maillot blanc du Real, faisant le bonheur des supporters avec des performances exceptionnelles. Mais attention, même si Kylian Mbappé est soutenu par son club, la star devra être performante.

"Pour l’instant ça se passe bien, Kylian Mbappé marque des buts. Mais le jour où ça se passe moins bien et je ne lui souhaite pas, là les sifflets vont commencer à arriver et je peux vous dire que les fans du Real n’ont pas eu peur de siffler des Beckham, des Ronaldo, des Figo, les Raul etc. Là-bas, si tu es un grand joueur, tu dois réussir et tu dois marquer, c’est comme ça que fonctionne un supporter du Real Madrid", explique le champion du Monde et d’Europe Robert Pirès.

Kylian Mbappé est attendu samedi sur le terrain pour le déplacement du Real Madrid au Celta Vigo pour le compte de la 10ème journée du championnat espagnol. Le club madrilène est 2ème du championnat.