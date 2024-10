Brest-Bayer Leverkusen : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder ce match de Ligue des champions ?

Pour sa première saison en Ligue des champions, le Stade Brestois se fait déjà un nom parmi le gratin européen. Grâce aux deux premières victoires de leur histoire en C1, les Bretons se hissent à la 2e place provisoire de la nouvelle formule, devant le Benfica Lisbonne et le Bayer Leverkusen. Ce sont d'ailleurs les Allemands que les Bretons accueillent ce mercredi soir, dans le cadre de la troisième journée.

Le Stade Brestois, surprenant 2e de la nouvelle formule de Ligue des champions

Un match au sommet donc, entre deux clubs pour l'instant idéalement placés pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Rappelons que dans ce format mis en place cette saison, 36 équipes se disputent les places qualificatives pour la suite de la compétition. Au terme de la première phase du tournoi, où chaque équipe joue huit matches définis selon le tirage au sort, les huit premiers clubs se hissent en huitièmes de finale, les 16 suivant devront passer par un barrage (l'équivalent d'un 16e de finale) et les 12 derniers seront éliminés.

S'il n'est pas totalement surprenant de voir le Bayer Leverkusen, finaliste de la dernière édition de la Ligue Europa, jouer les premiers rôles cette saison, cela l'est beaucoup plus pour le Stade Brestois, qui dispute pour la première fois la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Pour vivre la suite des aventures des Bretons, il faudra disposer d'un abonnement à Canal+. La rencontre Brest-Bayer Leverkusen sera effectivement retransmise en simultané sur Canal+ Foot et Canal+ Live 2. Et le coup d'envoi sera donné à 18h45 car, comme pour l'AS Monaco mardi, cette rencontre fait partie des deux affiches diffusées chaque mardi et mercredi à cet horaire-là.

Brest-Bayer Leverkusen, troisième journée de Ligue des champions Horaire : coup d'envoi à 18h45 Diffuseurs : Canal+ Foot et Canal+ Live 2

Avant le début de la rencontre, les équipes de Canal+ prendront l'antenne à 18h30 pour résumer les dernières informations à connaître avant de se plonger dans le vif du sujet.