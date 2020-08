Ligue des champions : les supporters de l'OL, entre espoir et crainte avant le match

REPORTAGE

L'Olympique lyonnais va-t-il rejoindre le PSG en demi-finale de la Ligue des champions ? L'OL affronte ce samedi les Anglais de Manchester City en quart de finale de la prestigieuse compétition européenne. Après avoir réalisé l'exploit d'éliminer la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, c'est un nouveau poids lourd européen que les hommes de Rudi Garcia vont devoir affronter. Invité surprise de ces quarts de finale, l'OL compte bien saisir sa chance et profiter du moment, tout comme ses supporters.

Entre espoir et crainte

Café à la main en contrebas du stade Alvalade, l'enceinte qui accueillera le match, Rémi fait partie des rares supporters lyonnais à avoir fait le déplacement à Lisbonne. Ce quart de finale, le cinquième de l'histoire du club, fait naître en lui autant de craintes que d'espoir. "La peur de prendre la fessée comme la dernière fois comme la dernière fois contre le Barça", confie-t-il, tout en souhaitant y croire. "C'est sur un match, il n'y a pas de supporters, c'est à Lisbonne… Il y a moyen !"

Morgan lui habite à Lisbonne depuis quatre ans, mais supporte l'Olympique lyonnais depuis toujours. Et voir son équipe de cœur participer au "Final eight", c'est déjà une victoire en soi. "Qui aurait pu prédire en octobre que l'OL serait en quart de finale de la Ligue des champions ? C'est du bonus, il faut tout donner. Il faudra être très solide défensivement, mettre de l'impact et aller vite devant. Je pense que c'est notre chance."