EN DIRECT - Ligue des champions : suivez le quart de finale PSG-Atalanta

Pile le jour du cinquantenaire de sa création, le PSG fait face mercredi à un défi de taille, et se sait attendu au tournant. Le club de la capitale affronte à Lisbonne l'Atalanta Bergame pour décrocher une place dans le dernier carré de la Ligue des champions, soit un stade qu'il n'a pas atteint depuis 1995, le tout dans une compétition remaniée en raison de l'épidémie de coronavirus, avec des matches à élimination directe et à huis clos. Mais privé de Verratti et avec un Mbappé pas à 100% après sa blessure à la cheville, le PSG, qui part malgré tout favori face à un adversaire bien plus inexpérimenté sur la scène européenne, mais qui s'est révélé cette saison comme une des équipes les plus enthousiasmante du continent, n'aura pas le droit à l'erreur. Suivez la rencontre en direct sur Europe 1 et Europe1.fr.

PSG-Atalanta : coup d'envoi à 21 heures La rencontre est également à suivre en direct sur l'antenne d'Europe 1 jusqu'à 23h30

Le point sur l'Atalanta Bergame : la belle surprise de la saison. Si l’Atalanta Bergame est sans doute le "petits poucet" de ces quarts ( il s’agit d’ailleurs de sa première participation à la compétition), les Italiens ont pourtant tout pour créer la surprise. 3e de la Série A, l'équipe coachée par Gian Piero Gasperini s’est imposée comme une des plus efficaces machines à buts d’Europe, avec notamment 98 buts inscrits en Série A, et a séduit par son pressing très haut et son marquage individuel rigoureux.

Par ailleurs, la Série A ayant repris, contrairement à la Ligue 1, les Bergamasques ont plus de matches dans les jambes, et donc plus de rythme que leurs adversaires du soir. Mais eux aussi connaissent des problèmes de blessure. Pierluigi Gollini, le gardien de buts, est forfait, et remplacé par Marco Sportiello. Gasperini est également privé de Josip Ilicic, son meilleur buteur, absent pour des difficultés personnelles et psychologiques. Mais il pourra tout de même compter sur son redoutable duo d’attaquants colombiens, Zapata et Muriel, 19 buts chacun toute compétitions confondues. Remplaçant, Muriel est particulièrement redoutable quand il rentre en cours de rencontre, et a inscrit 11 de ses 19 buts en sortant du banc.

Le point sur le PSG : une occasion unique, mais le risque du manque de rythme. L’occasion est unique pour le PSG. Alors que le club n’a pas mis les pieds en demi-finales de la compétition depuis 1995, et restent sur trois éliminations consécutives en quart de finale, les hommes de Thomas Tuchel se retrouvent à seulement trois matches d’un sacre européen inédit, et ce face à l’équipe la moins expérimentée à ce stade de la compétition parmi les qualifiés. Mais le PSG n’arrive pas toutefois au Portugal en plein de confiance, et reste sur deux matches accrochés contre Saint-Etienne et Lyon lors des finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. Et la ligne offensive parisienne inquiète depuis la reprise avec seulement un but inscrit en 210 minutes de compétition.

En manque de rythme depuis la fin de l’interruption due à la crise sanitaire, les joueurs du PSG sont en plus privés de plusieurs joueurs clés. Blessé au mollet, le métronome italien Verratti est resté à Paris pour se soigner son mollet. Touché à la cheville contre Saint-Etienne, Kylian Mbappé a lui fait le déplacement pour le stage de trois jours à Faro, et a retrouvé l’entrainement collectif. Il pourrait rentrer en cours de match. Ces dernières semaines, Layvin Kurzawa et Thilo Kehrer ont également été freinés par des blessures, mais sont rétablis. En revanche, le PSG devra bien se passer du milieu argentin Angel Di Maria, suspendu.

Le point compétition. Ce PSG-Atalanta est le premier match du "Final 8" de la Ligue des champions, cette compétition new-look mise en place en raison de la pandémie de coronavirus, qui se déroule à Lisbonne sur onze jours de compétition, avec des matches uniques à élimination directe. Adieu donc, les matches aller-retour et la fameuse règle des buts comptant double à l’extérieur. Par ailleurs, tous les matches se jouent à huis clos, et les tribunes du stade de la Luz sont donc vides ce soir. Exceptionnellement, les équipes sont autorisées à effectuer cinq remplacements au cours du match. A noter qu’en cas de prolongation, un sixième joueur pourra entrer en cours de jeu.

Huit équipes sont qualifiées pour ces quarts de finale : le PSG et Lyon, le Bayern Munich et le RB Leipzig, l'Atlético Madrid et le FC Barcelone, l'Atalanta Bergame, et Manchester City.