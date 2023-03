Ligue des champions féminine : privées de Diani, les Parisiennes éliminées par Wolfsburg en quarts de finale

Privées en seconde période de leur avant-centre Kadidiatou Diani, touchée à l'épaule droite après quarante minutes, les Parisiennes ont été éliminées en quarts de finale de la Ligue des champions jeudi soir par les Allemandes de Wolfsburg. Après la défaite (1-0) lors du match aller sur la pelouse du Parc des Princes la semaine dernière, les coéquipières de Grace Geyoro n'ont pu faire mieux que match nul 1-1 dans la VW-Arena de Wolfsburg, synonyme de fin de l'aventure européenne cette saison.

Finaliste de la Ligue des champions en 2015 et 2017 (défaites respectives par Francfort et l'Olympique lyonnais), les Parisiennes manquent le dernier carré de la Ligue des champions pour la première fois depuis quatre saisons (demi-finales en 2020, 2021 et 2022). Les joueuses de Gérard Prêcheur devaient absolument s'imposer à Wolfsburg par deux buts d'écart pour se hisser en demi-finales de la compétition et ont imposé durant les vingt premières minutes un pressing haut.

Diani touchée à l'épaule droite

Elles se sont créé les premières occasions, dès la 5e minute par Laurina Frazer, dont la frappe a manqué de puissance pour inquiéter Merle Frohms. La gardienne, vice-championne d'Europe l'été dernier en Angleterre avec la Mannschaft, a vu Kadidiatou Diani ouvrir le score à la 11e minute, mais le but de l'attaquante parisienne a logiquement été refusé après consultation de la VAR, pour une claire position de hors-jeu (haut du corps et jambe droite).

Contre le cours du jeu, les Allemandes ont ouvert le score à la 20e minute par l'inusable Alexandra Popp. A l'origine de la récupération de la balle, Popp a été servie par Felicitas Rauch, et à l'entrée de la surface de réparation, elle a lobé Sarah Bouhaddi d'une superbe frappe du gauche. Sonnées, les Parisiennes ont évité le doublé de Popp à la 28e minute, sur une tête plongeante repoussée par Bouhaddi, puis sont revenues au score à la demi-heure de jeu. Sur un centre parfaitement dosé de Sakina Karchaoui, Diani a devancé la défenseure néerlandaise Dominique Janssen pour tromper Frohms.

>> DÉCOUVRIR ICI - Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps attaque un célèbre journaliste sportif pour diffamation

Tournant de la partie

Le tournant de la rencontre s'est produit à la 40e minute. Dans un duel avec l'Allemande Kathrin Hendrich, Diani est mal retombée au sol sur son épaule droite. Soignée de longues minutes, la Française est revenue mais s'est à nouveau allongée dans la surface de réparation dans le temps additionnel et a regagné le vestiaire le bras en écharpe et avec de la glace. Elle a été remplacée par Amalie Vangsgaard après la pause.

Wolfburg a dominé les débats en seconde période, touchant les montants à deux reprises par Popp (53e) et Sveindis Jonsdottir (85e), alors que Bouhaddi a remporté son duel avec Jill Roord (58e minute) et que Geyoro a repoussé sur sa ligne la tête de Popp (60e). Championnes d'Europe en 2013 et 2014 et finalistes de l'épreuve en 2016, 2018 et 2020, les joueuses de Wolfsburg affronteront Arsenal en demi-finales. Les Londoniennes ont éliminé le Bayern Munich mercredi soir, renversant une défaite à l'aller (1-0) à l'Allianz Arena munichoise par un succès 2-0 à l'Emirates Stadium.