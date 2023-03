Ligue des champions féminine: le PSG, réduit à 10, battu par Wolfsburg en quarts de finale aller

Le Paris Saint-Germain, réduit à dix pendant plus de trente minutes et après avoir dominé, s'est incliné contre Wolfsburg (1-0) mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions féminine, dans un Parc des Princes peu garni mais assez bruyant. La situation se complique pour les Parisiennes, qui devront forcément gagner en Allemagne jeudi prochain pour accéder au dernier carré de la compétition, qu'elles ont atteint les trois dernières années (2020, 2021, 2022).

Réduites à dix à l'heure de jeu, à cause d'une main dans la surface de la défenseure française Elisa De Almeida, avertie pour la deuxième fois du match, les Parisiennes ont concédé un penalty. Devant les 18.000 supporters parisiens dont des ultras bruyants et contre le cours du jeu, Dominique Janssen a converti le penalty, sifflé après visionnage de la VAR, d'un tir à ras de terre qui a pris à contre-pied Sarah Bouhaddi (62).

Pénalty annulé

Juste avant, un penalty finalement annulé par la VAR avait été sifflé en faveur du PSG : la latérale gauche Sakina Karchaoui, lancée à toute vitesse, avait été accrochée par le genou de Marina Hegering et l'arbitre anglaise a jugé qu'il n'y avait pas faute après avoir revu les images de l'action. Malgré l'infériorité numérique, les partenaires de la capitaine Grace Geyoro, qualifiées pour la finale de la Coupe de France et actuelles deuxièmes du Championnat, ont été les premières dans les duels et ont gardé le pied sur le ballon, sans se procurer de réelles occasions.

La dernière défaite du PSG remonte au 22 décembre 2022 en Ligue des champions contre Chelsea (0-3). Depuis, Paris restait sur neuf matches sans défaite. Annoncée absente, la star de l'équipe allemande, la milieu Lena Oberdorf a joué la quasi totalité du match, sans trop peser, tout comme l'autre vedette allemande, l'attaquante Alexandra Popp, qui a été bien prise par les Parisiennes.

Les Lyonnaises, tenantes du titre, ont également perdu mercredi (1-0) face aux Blues de Chelsea, tombeuses du PSG en phase de groupes (1-0 et 3-0). Mardi soir, Barcelone, vainqueur 1-0 à Rome, et le Bayern, qui s'est imposé sur le même score à domicile contre Arsenal, ont pris une petite option sur la qualification.