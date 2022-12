Ligue des champions féminine : Lyon joue son avenir contre la Juventus Turin

L'équipe féminine de l'Olympique lyonnais joue son avenir, mercredi soir, en Ligue des champions. Désormais en tête, ex aequo avec Arsenal, l'Olympique lyonnais (dix points) peut se contenter d'un match nul pour se qualifier alors que gagner est impératif pour la Juventus, troisième avec huit points, pour se hisser à l'une des deux premières places du groupe C.

"C'est symbolique, mais nous devons avant tout nous qualifier pour la suite de la saison. Il y a déjà eu quelques échanges par messages avec John Textor qui serait le premier ravi d'avoir une première victoire féminine", a glissé l'entraîneure lyonnaise Sonia Bompastor mardi en conférence de presse.

"Destin entre nos mains"

Battu d'entrée à domicile par Arsenal (5-1), Lyon avait ensuite concédé un résultat nul sur le terrain de la Juve (1-1) avant de gagner trois fois de suite contre le FC Zürich (3-0, 4-0) et le 15 décembre à Londres contre le club londonien (1-0).

"Nous avons surmonté mentalement une situation compliquée, a commenté Bompastor. Nous avons notre destin entre nos mains mais nous avons pour habitude de jouer pour gagner. Nous sommes à domicile. Notre situation est plus confortable que celle de la Juve."

Match difficile

L'OL s'attend à un match difficile contre un adversaire en progrès qui lui a toujours causé des tourments ces dernières saisons. "Cette équipe, que nous affrontons régulièrement depuis quelques saisons, peut nous poser des difficultés. À chaque fois les scénarii peuvent être surprenants comme la saison dernière avec cette exclusion que nous avions subie et qui avait remis les Turinoises dans la partie", rappelle la technicienne.

"Mentalement, leurs joueuses ne lâchent rien et sont très bien préparées tactiquement et collectivement. Rapides en attaque, elles peuvent nous faire mal en contre. Elles sont encore en vie et viendront avec la motivation de connaître la suite de la compétition", poursuit Bompastor.

Celle-ci pourra s'appuyer sur le même groupe que celui retenu pour le dernier match contre Arsenal en ajoutant la milieu allemande Sara Däbritz, absente depuis fin septembre et rétablie d'une blessure à une cheville.