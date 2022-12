Coupe du monde 2022 : «On a assisté à un moment historique», se remémore Jacques Vendroux

Ils y auront cru jusqu'au bout. Envoyés spéciaux d'Europe 1 au Qatar durant l'intégralité de la Coupe du monde de football 2022, Jean-François Pérès, Jacques Vendroux et Cyril de La Morinerie voyaient un scénario digne d'un film avec cette "remontada" miraculeuse des Bleus alors menés 2-0 par l'Argentine à la 80e minute en finale.

Malheureusement, la fin est beaucoup moins réjouissante. Mais cette finale restera néanmoins gravée dans les esprits. Évoquant les souvenirs de ce Mondial 2022 dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs sur Europe 1 de 20 heures à 23 heures), Jacques Vendroux a déclaré : "On est émus mais on n'est pas effondrés parce qu'on on sait qu'on a assisté à un moment historique et sans doute l'une des plus belles finales de la Coupe du monde de football depuis 20 ans", avant de poursuivre : "On sait qu'on a assisté à un truc hors-norme."

"C'était les montagnes russes"

Malgré cette défaite, les Bleus, qui sont revenus de nulle part notamment grâce à son génie Kylian Mbappé auteur d'un triplé lors de la finale face à l'Argentine, ont tout de même écrit leur histoire...et celle de beaucoup de journalistes sportifs. "Je me souviendrai toute ma vie de ce match", a assuré Jean-François Pérès, le chef du service sport d'Europe 1.

Des émotions ressenties jusqu'en France : "Je me souviens très bien de vous avoir rendu l'antenne, et je me souviens très bien que vous étiez au bord de ne plus pouvoir parler", a lancé Jean-François Pérès à son compère Cédric Chasseur, alors resté en France. "On est passé par des émotions, c'était les montagnes russes", a confirmé ce dernier.

Quoiqu'il en soit, cette finale entre l'Argentine et la France restera longtemps marbrée dans les mémoires. "Cela fait une petite trentaine d'années que je commente des matches de foot et je pense que c'est la première fois où "ça descend aussi bas et ça monte aussi haut", a conclu Jean-François Pérès.