Ligue des champions féminine : Barcelone et Arsenal premiers qualifiés pour les demi-finales

Le Barça n'a pas fait de détail en Ligue des champions dans un Camp Nou copieusement garni en surclassant 5 buts à 1 l'AS Rome, déjà battu 1-0 à l'aller, puis Arsenal a renversé la situation en s'imposant 2-0 à l'Emirates Stadium contre le Bayern Munich, vainqueur 1-0 en Allemagne. En demi-finales (aller 22 avril, retour 29 avril), Barcelone sera opposé à Chelsea ou à Lyon, tenant du titre et huit fois vainqueur de l'épreuve (un record). Et Arsenal à Wolfsburg ou au Paris Saint-Germain.

À l'Emirates de Londres, sous la pluie, les Londoniennes ont refait leur retard et pris l'avantage en deux minutes, avec des buts de la Norvégienne Frida Leonhardsen-Maanum, d'une frappe en pleine lucarne (20e), et de la Suédoise Stina Blackstenius, de la tête, à la réception d'un centre de l'Irlandaise Katie McCabe (26e). Dominatrices une grande partie du match, les joueuses de l'entraîneur suédois Jonas Eidevall ont eu plusieurs occasions d'aggraver le score mais ont fait preuve de maladresse devant le but adverse et ont dû puiser pour résister aux assauts des Allemandes en fin de partie.

Catalanes ultra-dominatrices

À Barcelone, en revanche, point de suspense. Les Catalanes ont régalé un Camp Nou copieusement rempli en infligeant un très lourd 5-1 à des Romaines dépassées et déjà battues (1-0) à l'aller. Ultra dominatrices, les Catalanes ont marqué par la Suédoise Fridolina Rolfö (11e, 45+3), Mapi Leon (33e), par l'avant-centre nigériane Asisat Oshoala (46e) et enfin Patricia Guijarro (54e).

La Roma a sauvé l'honneur par Annamaria Serturini d'une frappe croisée à ras de terre à l'entrée de la surface (58e). Le Barça, qui reste sur trois titres de champion d'Espagne d'affilée, domine encore outrageusement la Liga féminine cette saison avec treize points d'avance sur le Real Madrid (2e) après 23 journées. Les Barcelonaises ont remporté la C1 en 2021 (4-0 contre Chelsea en finale) et ont perdu en finale contre Lyon (3-1) l'an dernier.