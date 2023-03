Ligue des champions féminine : l'OL et le PSG dos au mur avant les quarts de finale retour

Le FC Barcelone et le Bayern Munich veulent confirmer mercredi en quarts de finale retour de Ligue des champions leur petite option sur la qualification contre l'AS Rome et Arsenal, tandis que l'OL et le PSG, battus à l'aller, devront impérativement gagner jeudi à l'extérieur. Finaliste de trois des quatre dernières éditions (victoire en 2021, défaites en 2019 et 2022), le Barça a résisté difficilement mardi dernier à l'AS Rome (1-0), qui disputait pour la première fois de son histoire un quart de finale de Ligue des champions.

Devant près de 40.000 spectateurs, un record d'affluence pour du foot féminin en Italie, l'internationale espagnole Salma Paralluelo a refroidi le Stadio olimpico après un très bel enchaînement contrôle-frappe. Les Espagnoles devront valider ce léger avantage, aidées cette fois par le Camp Nou. Et portées par une autre bonne nouvelle : la double Ballon d'Or Alexia Putellas, blessée aux ligaments croisés d'un genou, a repris l'entrainement collectif lundi. Elle n'est pas encore disponible.

Les Parisiennes veulent se rattraper

Les Allemandes du Bayern Munich, qui se sont imposées à domicile au match aller face à Arsenal, grâce à la détente et la tête de la milieu Lea Schüller, se déplacent à l'Emirates Stadium pour obtenir leur ticket pour le dernier carré. Le chemin s'annonce plus difficile pour l'OL et le PSG. Pour espérer accéder au dernier carré de la Ligue des champions féminine, les deux clubs français doivent forcément marquer contre Chelsea et Wolfsburg.

Après sa courte défaite à l'aller (1-0), l'Olympique lyonnais, tenant du titre, aura la tâche, à Stamford Bridge, de renverser les Blues, déjà tombeuses deux fois du PSG en phase de groupes (1-0 et 3-0). Sans plusieurs de leurs stars (Macario, Hegerberg, M'Bock), les Lyonnaises ont été trop peu dangereuses mercredi dernier, hormis une belle frappe de Delphine Cascarino, qui a touché le poteau.

Pour les Parisiennes, le défi est grand pour accéder au dernier carré de la compétition, qu'elles ont atteint les trois dernières années (2020, 2021, 2022). Battues par Wolfsburg (1-0) à l'aller au Parc des Princes après avoir été réduites à dix pendant plus de trente minutes, elles devront être plus efficaces devant le but. Malgré l'infériorité numérique et devant 18.000 personnes, les Parisiennes avaient continué à dominer, montrant de belles choses sans toutefois se procurer d'occasions franches.