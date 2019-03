Ligue des champions : "En une semaine, on a tout perdu", "cela fait mal", "nous souffrons"... les joueurs du Real Madrid la tête dans le sac

Le triple tenant du titre à terre ! Le Real Madrid a été éliminé en huitième de finale de la Ligue des champions après sa cinglante défaite 4-1 contre l'Ajax Amsterdam, mardi au Santiago Bernabeu.

"Je n'ai jamais vécu cette sensation". La première saison de Santiago Solari à la tête du Real vire au cauchemar pour les Merengue, lâchés en championnat et éliminés en Coupe du Roi. C'est la première fois depuis 2010 que le Real sera absent des demi-finales de la C1. Une catastrophe pour les anciens coéquipiers de Cristiano Ronaldo : "C'est vrai que c'est très difficile, je n'ai jamais vécu cette sensation. En une semaine on a tout perdu à domicile. C'est difficile de jouer un match après deux défaites à domicile (ndlr: défaites contre le FC Barcelone en Coupe du Roi et en Liga). Mais ce n'est pas la fin d'un cycle. Il faut être professionnel et continuer à travailler", a réagi Dani Carvajal , le défenseur latéral droit du Real Madrid sur RMC Sport 1.

"Nous sommes les rois de la Ligue des champions". "Il faut féliciter l'Ajax qui a réussi un match quasi parfait pour nous éjecter d'une compétition dont nous rêvons chaque année. Nous sommes les rois de la Ligue des champions et on se souviendra de ce que nous avons accompli au fil des années. Pour nous, c'est une soirée très dure", a complété Nacho. "On est vraiment déçus du résultat et d'être éliminés dans toutes les compétitions aussi tôt dans la saison. Cela fait mal. On ne peut que féliciter l'Ajax, c'était la meilleure équipe sur les deux matches", a ajouté le milieu de terrain Toni Kroos.

"Nous sommes tristes, c'est douloureux. Nous avons fait tous les efforts possibles, mais cela n'a pas suffi. Nous sommes éliminés, conclut Santiago Solari, l'entraîneur du Real Madrid.