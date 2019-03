Ligue des champions : le Real Madrid, triple tenant du titre, éliminé en 8èmes de finale par l'Ajax Amsterdam (4-1)

Ils ont réalisé l’impensable ! L’Ajax Amsterdam, pourtant battu au match aller 2-1 dans son stade, a éliminé 4 buts à 1 le Real Madrid, triple tenant de la Ligue des champions, après un match incroyable au stade Santiago-Bernabéu, mardi soir, lors des huitièmes de finale, se qualifiant ainsi pour les quarts.

Un Tadic excellent. L'Ajax a ouvert la marque par Hakim Ziyech sur une passe de Ducan Tadic dès la 7e minute, avant de doubler la mise à la 18e par le Brésilien David Neres suite à un travail remarquable de Tadic, encore lui. Ce même Tadic, excellent, a aggravé le score d'une frappe splendide du gauche enroulée en pleine lucarne (62e). Asensio, pour le Real a réduit le score (70e) d'un tir croisé dans la surface mais le Danois Lasse Schöne a ensuite offert d'un coup franc limpide excentré et en pleine lucarne la victoire aux siens (72e).

Quatrième défaite d'affilée à domicile pour le Real. Le Real, triple tenant du titre et treize fois vainqueur du trophée, a ainsi concédé sa quatrième défaite d'affilée à domicile après ses revers en championnat contre Gérone (1-2) et surtout ses deux humiliations contre le Barça en Coupe du Roi (0-3) puis en championnat (0-1). Le club entraîné par l'Argentin Santiago Solari, plus que jamais sur un siège éjectable, n'a plus manqué les demi-finales de la C1 depuis 2010.