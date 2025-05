Ligue des champions : combien peut gagner le PSG en cas de victoire en finale face à l'Inter ?

Le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan s'affrontent ce samedi soir à Munich en finale de la Ligue des champions. Au delà de la prestigieuse coupe aux grandes oreilles que brandira le vainqueur de la compétition, quelle somme gagnera le club qui triomphera ? Europe 1 fait le point.

C'est le match le plus attendu de la saison européenne de football. La finale de la Ligue des champions oppose ce samedi soir le Paris Saint-Germain à l'Inter Milan, à l'Allianz Arena de Munich. Le PSG veut remporter sa première coupe aux grandes oreilles, quand les Interistes cherchent à glaner un quatrième titre, 15 ans après leur dernier sacre en 2010.

Au moins 138 millions d'euros pour le PSG cette saison

En plus d'un aspect sportif, les deux clubs visent également un gain non négligeable. Ainsi, l'équipe qui triomphera devant l'Europe du foot remportera une enveloppe totale de 10,5 millions d'euros versée par l'UEFA, et composée d'une prime de victoire (6,5 millions d'euros) et d'une participation automatique à la Super Coupe d'Europe (4 millions), un match qui opposera cet été le vainqueur de la Ligue des champions à celui de la Ligue Europa, en l'occurrence Tottenham.

Ces sommes viennent s'ajouter à celles déjà amassées par les deux formations depuis le début de la compétition. Ainsi, selon L'Equipe, le PSG est déjà assuré de percevoir 138 millions d'euros pour sa saison européenne 2024-2025 en cas de défaite, et pourrait donc approcher les 150 millions d'euros de gains si les hommes de Luis Enrique s'imposent ce samedi soir.

Il est à noter que cette dotation ne comprend pas les recettes de la billetterie pour les différents matchs disputés en Ligue des champions au cours de l'année. Cela permettra en tout cas au club de la capitale de bien préparer la saison prochaine.