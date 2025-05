Avant la grande finale contre l'Inter, les supporters du PSG sont venus à la boutique du club pour s'équiper pour le match

Ce samedi soir, finale de la Ligue des champions. Tous les supporters parisiens retiennent leur souffle, le stress commence à monter, l'excitation aussi. Mais c'est aussi l'heure des derniers préparatifs. Le journaliste d'Europe 1 est allé sur les Champs-Élysées, devant le magasin du PSG, pour rencontrer les supporters venus acheter tous les accessoires possible pour regarder le match.

La file d'attente s'étire sur plus de 20 mètres devant la boutique du Paris Saint-Germain, sur les Champs-Élysées à Paris. Loan, 12 ans, maillot de l'équipe de France sur les épaules, piétine. Il est impatient d'entrer dans le magasin : "Je viens faire floquer mon maillot du PSG au nom de Vitinha parce que je l'aime bien. On va gagner 2-1".

Il pourra compter sur toute sa famille ce samedi soir, 30 personnes sont attendues chez son oncle. Plus loin dans la file, Sinan attend depuis une demi-heure. Ce supporter du club parisien est venu spécialement de Chambéry avec ses amis pour vivre la finale.

"On verra le résultat, mais il y a moyen que ce soit une belle fête"

"Il y a un sacré engouement. Les gens sont tous prêts pour cette finale et ça fait extrêmement plaisir. En cas de défaite, c'est la dépression pour moi. Mais en cas de victoire, rendez-vous sur les Champs-Élysées avec tout le monde et on célèbrera ça tous ensemble".

Pendant ce temps, Pierre, 31 ans, sort enfin du magasin : "J'ai acheté un maillot pour mon frère. Je voulais marquer le coup parce que c'est lui qui m'a offert mon premier maillot quand j'étais petit. J'ai surtout envie de profiter du moment. On verra le résultat, mais il y a moyen que ce soit une belle fête. Ce qui compte c'est vraiment le moment".

Un moment que Pierre va partager avec son frère et ses amis. Il se dit confiant pour ce soir. Son pronostic : trois buts à un pour le Paris Saint-Germain.