Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la finale PSG-Inter Milan ?

L'attente touche à sa fin. Ce samedi, 70e finale de l'histoire de la Ligue des champions qui opposera le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan, à Munich. Le club de la capitale accède pour la deuxième fois à ce stade de la compétition et espère donner à la France la deuxième "Coupe aux grandes oreilles" de son histoire, 32 ans après la victoire de Marseille.

Le Paris Saint-Germain face à son destin. Le club de la capitale affrontera ce samedi en finale de la Ligue des champions l'Inter Milan. Après trois semaines d'attente, les joueurs de Luis Enrique espèrent écrire une page glorieuse de l'histoire du club et du football français.

Un PSG au complet pour affronter l'Inter

Après avoir remporté pour la 13e fois le titre de champion de France et une 16e Coupe de France contre le Stade de Reims le 24 mai dernier, le Paris Saint-Germain tentera de remporter sa première Ligue des champions, après un premier échec en 2020, face au Bayern Munich à Lisbonne.

Mais cette année, le PSG a enchanté la scène européenne par son style de jeu, son collectif et la qualité de son effectif. Tout cela a été rendu possible grâce au travail de Luis Enrique, le coach espagnol du club parisien. Un entraineur qui aura la chance de pouvoir compter sur l'ensemble de ses joueurs pour disputer cette finale.

Décisif en finale de Coupe de France, Ousmane Dembélé, meilleur buteur parisien de la saison avec 33 buts toutes compétitions confondues, est bien revenu de sa blessure contractée lors de la demi-finale aller contre Arsenal. Khvicha Kvaratskhelia, forfait de dernière minute pour la finale au Stade de France, a lui fait son retour à l'entraînement cette semaine et devrait pouvoir tenir sa place dans le 11 de départ de Luis Enrique.

Un Inter expérimenté

En face, l'Inter Milan a déjà remporté à trois reprises la Ligue des champions (1964, 1965 et 2010) et espère effacer la déception de la défaite contre Manchester City, en 2023. Cet effectif est le plus âgé de la compétition, avec une moyenne d'âge de 29,6 ans (contre 23,6 ans pour le PSG).

Une expérience qui leur a permis de se hisser en finale cette saison après deux confrontations historiques avec le FC Barcelone en demi-finale (7-6 pour l'Inter au cumul des deux matchs). Depuis, les Interistes étaient encore à la lutte avec Naples pour remporter la Serie A. Trop concentré sûrement sur cette finale européenne, les Napolitains ont soulevé le Scudetto pour la deuxième fois en trois ans, terminant avec un point d'avance sur l'Inter.

Une nouvelle déception que Simone Inzaghi souhaitera sans doute transformer en motivation pour ses joueurs. Mais le coach italien pourra compter sur le retour de Lautaro Martínez, mais le doute demeure toujours autour de la présence du défenseur français, Benjamin Pavard. Piotr Zielinski est lui incertain pour cette rencontre.

Un match, deux diffuseurs

La finale de cette 70e édition de la Ligue des champions se jouera à l'Allianz Arena de Munich, stade du Bayern Munich habituellement. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures et cette rencontre sera arbitrée par Monsieur Istvan Kovacs, qui a déjà dirigé 29 matchs dans la compétition européenne.

Cette rencontre sera diffusée sur deux chaînes. Pour les abonnés Canal +, la chaîne a mis en place un dispositif exceptionnel pour cette finale historique pour le football français : 40 heures de direct entre vendredi et samedi. À 18h35, retrouvez le Canal Champions Club pour connaître les dernières actualités avant la rencontre, qui sera commentée par Paul Tchoukriel et Sidney Govou.

Pour les autres, cette finale de la Ligue des champions sera également diffusée en clair sur M6. Prise d'antenne à 19h25 pour là aussi suivre les préparatifs de ce match. Une rencontre qui sera commentée par Xavier Domergue et Antoine Kombouaré.