PSG - Inter : quelles sont les chances des Parisiens de remporter la Ligue des champions ?

Cinq ans après s'être incliné face au Bayern Munich (1-0), le Paris Saint-Germain va jouer sa seconde finale de Ligue des champions, ce samedi 31 mai. Les hommes de Luis Enrique défieront cette fois l’Inter Milan, une équipe habituée aux grands rendez-vous européens. Coup d'envoi à 21h, à l'Allianz Arena de Munich.

Un duel au sommet. Les Parisiens vont peut-être tourner une page importante de l'histoire du football français. Leur objectif : remporter pour la premier fois la Ligue des champions. Mais pour y arriver, le PSG devra faire tomber l'ogre italien.

Si les Parisiens abordent le match le plus important de l'histoire du club avec sérieux, c'est sans se mettre trop de pression comme on a pu le constater, vendredi soir, lors de l'entraînement dans le Stade de Munich.

"Il va falloir contrôler toutes ces émotions-là"

Sous le regard du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, les joueurs avaient le sourire avant d'écouter avec grande attention les consignes de leur entraîneur Luis Enrique. Cinq ans après la finale de Ligue des champions, perdue face au Bayern Munich, le capitaine parisien Marquinhos ne veut pas passer à côté de cette seconde chance. "Je pense qu'on arrive prêt pour cette finale. On veut gagner, on veux aller chercher cette victoire", assure-t-il.

Mais l'Inter Milan, triple vainqueur de la Ligue des champions, battu il y a deux ans en finale par Manchester City, est tout aussi motivé. Les Parisiens, vainqueurs d'Arsenal au tour précédent, devront proposer leur meilleur football et rester très concentrés, confirme l'attaquant parisien Ousmane Dembélé. "Il y a énormément d'excitation autour de cette finale de Ligue des champions. Nous-mêmes on est excité, mais il va falloir contrôler toutes ces émotions-là et c'est l'une des clés pour le match", relate-t-il.

Cette finale sera une véritable opposition de style entre un PSG très offensif et un club italien réputé pour sa défense et son mental. La preuve, cette saison en ligne des champions, l'Inter Milan n'a été menée que durant 16 minutes et 38 secondes.