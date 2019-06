Ligue des champions : "C'est une juste récompense" pour Liverpool, estime Alain Roche

L'AVIS DE

Un an après, ils sont revenus et cette fois, ils ont vaincu. En 2018, les Reds échouaient en finale face au Real Madrid (3-1). Cette année, ils ont logiquement dominé Tottenham (2-0). Si la rencontre n'a pas été à la hauteur de toutes les espérances, ce titre récompense une excellente saison des Reds, comme le souligne notre consultant Alain Roche.

"Ça récompense un club qui a une âme, qui a beaucoup d'argent aussi, mais on ne se détourne pas de ce qu'est l'histoire, ça se ressent sur le terrain et avec un public comme toujours merveilleux. C'est une juste récompense", juge l'ancien international français.

"La seule équipe en Europe capable de mettre autant d'intensité dans un match"

Auteurs d'un beau parcours en Ligue des champions, les joueurs de Liverpool ont marqué les esprits par le rythme qu'ils mettent dans leurs matches, à l'image de la demi-finale retour et leur "remontada" contre Barcelone. "C'est je pense la seule équipe en Europe capable de mettre autant d'intensité dans un match. On ne l'a pas trop vu là, mais il n'y a jamais de calcul", estime Alain Roche.

Arrivé en 2015 à Liverpool, Jürgen Klopp a remporté son premier trophée avec les Reds, après deux finales européennes perdues (la Ligue Europa en 2016 puis la Ligue des Champions en 2018) et une deuxième place en Premier League cette saison malgré un total de 97 points et une seule défaite en 38 matches. "Klopp est enfin récompensé du travail qu'il a fait", souligne le consultant Europe 1.

La victoire de Jürgen Klopp

"C'est sa victoire, parce qu'il a construit cette équipe à son image. N'oublions pas qu'ils ont dépensé énormément d'argent sur beaucoup de joueurs, mais ça a été fait avec beaucoup de lucidité, en réfléchissant aux complémentarités, aux automatismes…", poursuit Alain Roche. "On sent une équipe extrêmement solide sans oublier ce qu'est l'ADN de ce club, l'envie, le dépassement de soi. Ce club a vécu beaucoup de bonheurs et de malheurs et on le sent", conclut notre consultant.