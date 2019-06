Ligue des champions : à l'expérience, Liverpool retrouve les sommets

LE RÉSUMÉ DU MATCH

La finale de la Ligue des champions n'aura pas été à l'image de cette édition 2019, mais Liverpool s'en accommodera bien... Les Reds ont remporté samedi, au stade Metropolitano de Madrid, la sixième C1 de leur histoire face à Tottenham (2-0), grâce à deux buts de Mohamed Salah (2e, sp) et Divock Origi (87e).

Sissoko coupable d'entrée de jeu, Lloris impuissant

Tout est parti très vite après une main du milieu français de Tottenham, Moussa Sissoko, coupable sur un centre de Sadio Mané après 24 secondes de jeu. Le penalty pouvait sembler sévère mais l'arbitre Damir Skomina n'a pas hésité. Mohamed Salah s'est chargé de le transformer et a trompé Hugo Lloris pour ouvrir le score (1-0, 2e). Ce but, le deuxième plus rapide en finale de Ligue des champions après celui de Paolo Maldini en 2005 contre Liverpool, laissait présager d'une rencontre intense et animée…

Mais il n'en a rien été, et les 67.000 spectateurs du Wanda Metropolitano de Madrid n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Tottenham prenait le contrôle du jeu sans toutefois se montrer menaçant, tandis que Liverpool procédait en contre. Seule occasion notable en première période : une claquette d'Hugo Lloris sur une frappe du latéral des Reds Andrew Robertson (40e).

En deuxième période, le rythme est resté assez lent, avec toujours aussi peu d'occasions. Et c'est dans le dernier quart d'heure que tout s'est animé. Sollicité à plusieurs reprises par les attaquants des Spurs, Alisson s'est montré décisif et fait oublier aux supporters les malheurs de leur précédent gardien, l'an passé face au Real Madrid (3-1). Les derniers espoirs londoniens se sont finalement éteints lorsque Divock Origi, déjà double buteur en demi-finale retour contre le FC Barcelone, ne scelle le sort de cette rencontre d'une frappe croisée dans la surface, à la 87e minute.

Cinq ans après son arrivée et après deux finales européennes perdues (Ligue Europa 2016 face à Séville, Ligue des champions 2018 face au Real Madrid), Jürgen Klopp offre donc à Liverpool la sixième Ligue des champions de son histoire, chassant ainsi tous ses mauvais souvenirs. Y compris ceux de ce match ennuyeux.