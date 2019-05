Foot : Manchester City conserve son titre de champion d'Angleterre

Manchester City n'a pas tremblé. Les Citizens ont conservé leur titre de champion d'Angleterre grâce à leur net succès sur la pelouse de Brighton (4-1), dimanche lors de la 38e et dernière journée de Premier League. Les hommes de Pep Guardiola terminent avec un point d'avance sur Liverpool, vainqueur dans le même temps de Wolverhampton (2-0). Les "Skyblues", sacrés pour la sixième fois de leur histoire, triomphent à l'issue d'une exceptionnelle saison, marquée par une lutte acharnée avec les Reds (98 pts pour City, 97 pour Liverpool !).

Manchester City est encore en lice pour réaliser le triplé domestique : après avoir remporté la Coupe de la Ligue, ils disputeront samedi prochain la finale de la Coupe d'Angleterre contre Watford.

Quatorzième victoire consécutive de City

En battant Wolverhampton à Anfield dimanche grâce à un doublé de Mané (2-0), Jürgen Klopp et sa troupe ont fait leur part du travail, remportant un neuvième match de suite en attendant un dérapage mancunien. Mais les Citizens ont tenu la route : ils ont remporté à l'Amex Stadium leur quatorzième match de championnat consécutif depuis février. Une série parfaite qui leur a notamment permis de remonter un déficit de cinq points fin janvier.

Les hommes de Guardiola ont en effet eu besoin de chacun de leurs 98 points, et notamment de ces trois victoires 1-0, lors des cinq dernières journées pour battre Liverpool (97 pts) et ainsi prolonger la longue attente d'un club qui chasse le titre depuis 29 ans. Les Reds, eux, peuvent désormais se concentrer sur la finale de Ligue des champions contre Tottenham. Et se consoler, s'ils la gagnent, de la perte de la Premier League.