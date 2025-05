Ligue des champions : à J-1 avant la finale, quel programme pour le PSG ?

Le Paris Saint-Germain affronte samedi soir à 21h l'Inter Milan en finale de Ligue des champions. Arrivés vendredi à Munich (Allemagne), les Parisiens ont déjà tout un programme défini pour aborder le match le plus important de la saison. Europe 1 vous résume tout ce qu'il faut savoir.

Les amoureux du football retiennent leur souffle. Le PSG affrontera samedi soir à 21h l'Inter Milan en finale de Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique sont arrivés ce vendredi à Munich en Allemagne. Quel est le programme pour les Rouges et Bleus ?

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Ligue des champions : le dispositif de la parade en cas de victoire du PSG

Gérer ses émotions

Les Parisiens vont prendre leurs quartiers ce vendredi dans un très bel hôtel au nord de Munich, où le Bayern Munich faisait ses mises au vert cette saison. Au programme avant le départ au stade en fin de journée, un déjeuner, une sieste et un peu de temps libre. À 19h, Ousmane Dembélé et les siens s'entraîneront à l'Allianz Arena, enceinte qu'ils connaissent bien puisqu'en novembre dernier, ils s'étaient inclinés face au Bayern Munich (1-0) en Ligue des champions.

Les quinze premières minutes de cette séance seront ouvertes aux médias puis le stade sera à huis clos. Aux alentours de 20h15, l'entraîneur espagnol Luis Enrique et le capitaine brésilien Marquinhos donneront une traditionnelle conférence de presse d'avant-match avant de retrouver leur hôtel. Ces dernières heures avant la finale seront évidemment compliquées émotionnellement à gérer, il faut essayer de prendre du recul même si ce n'est pas simple.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On est un peu nerveux, on s'imagine plein de scénarios. Ce vendredi, on est veille de match. On sait que ça sera compliqué. La pression, elle va monter samedi, petit à petit. Une fois qu'on arrive au stade, le match commence. On arrive dans le vestiaire, on fait une reconnaissance de pelouse", raconte raconte Robert Pirès, ancien finaliste de la Ligue des champions avec Arsenal, au micro d'Océane Daniel pour Europe 1.

Avant d'ajouter : "Mais c'est vrai que, veille du match, pour être honnête avec vous, je n'ai pas beaucoup dormi." 18.000 supporters du PSG sont attendus à Munich. Au Parc des Princes, des écrans géants ont été installés pour vivre cette finale ce samedi soir. Les supporters donnent d'ores et déjà de la voix. Jeudi soir, certains étaient présents devant l'église de la Madeleine. Ils étaient une centaine d'irréductibles fans du club de la capitale se sont retrouvés pour allumer des fumigènes ainsi qu'au Trocadéro.