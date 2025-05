Jusqu'à 500 euros : les prix exorbitants pour voir la finale de la Ligue des champions au Parc des Princes

Le Parc des Princes ouvrira ses portes le soir de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter Milan, samedi, pour permettre aux fans de regarder le match sur écrans géants. À quelques jours de l'événement, les places, vendues entre 10 et 40 euros, se revendent à prix d'or.

C'est le plan B par excellence pour les supporters du Paris Saint-Germain qui n'ont pas réussi à obtenir une place pour la finale de la Ligue des champions face à l'Inter Milan samedi soir, à l'Allianz Arena de Munich. Le club de la capitale ouvre les portes du Parc des Princes pour permettre à près de 50.000 fans de suivre cette rencontre historique sur quatre écrans géants disposés sur la pelouse, relate RMC. Les places, alors vendues entre 10 et 40 euros, ont toutes trouvé preneur.

De 100 euros à... 500 euros

À trois jours de la finale, il est néanmoins toujours possible de s'en procurer via le site de revente du PSG. Problème : les tarifs affichés sont tout simplement exorbitants, qui évoluent sans cesse.

Ainsi, mercredi après-midi, une place en catégorie 3 (en bleu sur l'image) coûte au minimum 100 euros, tout comme la catégorie 2 (en rose). Il faut également débourser au moins 150 euros pour se retrouver en catégorie 1 (en jaune), et même 170 euros et plus pour la catégorie Or (couleur dorée).

Et il ne s'agit que de fourchettes basses. Dans le détail, les prix atteignent très souvent les 200 euros, y compris dans les gradins les plus hauts. Un supporter en quête de vibrations fortes pourra même tomber sur une place en catégorie Or pour la modique somme de... 500 euros. Au cas où l'amour pour son club n'aurait vraiment pas de prix.